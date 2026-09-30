Аварійні відключення електроенергії запроваджено також у Київській, Чернігівській та Житомирській областях через атаки ворога на енергетику

Унаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на вечір 30 вересня розповіли в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Повідомляється, що обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежити за актуальною інформацією щодо відключень можна на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 30 вересня у Києві запровадили екстрені відключення світла після російської атаки.

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