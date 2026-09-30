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Новини Удари по енергетиці
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Аварійні відключення електроенергії запроваджено також у Київській, Чернігівській та Житомирській областях через атаки ворога на енергетику

Аварійні відключення електроенергії

Унаслідок численних атак ворога на енергетичну інфраструктуру Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на вечір 30 вересня розповіли в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Повідомляється, що обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежити за актуальною інформацією щодо відключень можна на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 30 вересня у Києві запровадили екстрені відключення світла після російської атаки.

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Автор: 

Київ (17200) Київська область (4836) Міненерго (969) відключення світла (1395) Житомирська область (1317) Чернігівська область (1459)
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