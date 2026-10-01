Судно РФ в Черном море, нефтяной объект и склад дронов были поражены Силами обороны. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал о нанесении Силами обороны ударов по российским объектам, в частности по судну в Черном море.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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Сегодня украинские защитники поразили цель в Черном море.
"Также - место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области. Были нанесены удары по нефтяному объекту в Самарской области и по складу снабжения оккупантов в Брянской области", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее командующий СБС Роберт Бровди сообщил, что Силы беспилотных систем в сентябре уничтожили более 13 тысяч оккупантов.
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