Судно РФ у Чорному морі, нафтовий об’єкт та склад дронів уразили Сили оборони. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про ураження Силами оборони російських об'єктів, зокрема судна у Чорному морі.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Сьогодні українські захисники уразили ціль в Чорному морі.
"Також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше командувач СБС Роберт Бровді повідомив, що Сили безпілотних систем у вересні знищили понад 13 тисяч окупантів.
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