Судно РФ у Чорному морі, нафтовий об’єкт та склад дронів уразили Сили оборони. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про ураження Силами оборони російських об'єктів, зокрема судна у Чорному морі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Сьогодні українські захисники уразили ціль в Чорному морі.

"Також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше командувач СБС Роберт Бровді повідомив, що Сили безпілотних систем у вересні знищили понад 13 тисяч окупантів.

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