Украина не приблизилась к переговорам с РФ, этому препятствует Европа, - Песков
В Кремле заявляют, что Европа якобы препятствует мирным переговорам между Украиной и Россией.
Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
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По его словам, США, как и раньше, связывают возобновление экономического сотрудничества с РФ с урегулированием войны в Украине.
"Украина не стала ближе к переговорам с Россией, а Европа продолжает препятствовать возобновлению переговорного процесса. ... Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности решила формировать свою идентичность безопасности ", - отметил Песков.
Что предшествовало?
- Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
- 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.
- Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.
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+2 Trevo Trow
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