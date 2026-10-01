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Новости переговоры с РФ Заявления Пескова
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Украина не приблизилась к переговорам с РФ, этому препятствует Европа, - Песков

Кремль вновь заявляет, что до переговоров с Украиной ещё далеко

В Кремле заявляют, что Европа якобы препятствует мирным переговорам между Украиной и Россией.

Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, США, как и раньше, связывают возобновление экономического сотрудничества с РФ с урегулированием войны в Украине.

"Украина не стала ближе к переговорам с Россией, а Европа продолжает препятствовать возобновлению переговорного процесса. ... Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности решила формировать свою идентичность безопасности ", - отметил Песков.

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Что предшествовало?

  • Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
  • 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.
  • Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.

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Автор: 

Песков Дмитрий (2123) россия (89748) переговоры с Россией (1564)
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Топ комментарии
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Унітазний йоршик пасує до конячої сраки.
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01.10.2026 12:50 Ответить
+2
Найкращі переговори - вибухи на мацві.
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01.10.2026 12:59 Ответить
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01.10.2026 12:53 Ответить

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