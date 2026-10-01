В Кремле заявляют, что Европа якобы препятствует мирным переговорам между Украиной и Россией.

Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, США, как и раньше, связывают возобновление экономического сотрудничества с РФ с урегулированием войны в Украине.

"Украина не стала ближе к переговорам с Россией, а Европа продолжает препятствовать возобновлению переговорного процесса. ... Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности решила формировать свою идентичность безопасности ", - отметил Песков.

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Что предшествовало?

Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.

Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.

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