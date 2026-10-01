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Україна не стала ближчою до переговорів з РФ, цьому перешкоджає Європа, - Пєсков
У Кремлі кажуть, що Європа нібито перешкоджає мирним переговорам між Україною та Росією.
Про це у коментарі росЗМІ заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, США, як і раніше, пов’язують відновлення економічної співпраці з РФ із врегулюванням війни в Україні.
"Україна не стала ближчою до переговорів із Росією, а Європа продовжує перешкоджати відновленню переговорного процесу. ... Європа замість пошуку шляхів деескалації напруженості вирішила створювати власну безпекову ідентичність", - зазначив Пєсков.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.
- 10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.
- Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.
Топ коментарі
+4 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар01.10.2026 13:02 Відповісти Посилання
+3 Artcore
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+2 Trevo Trow
показати весь коментар01.10.2026 12:50 Відповісти Посилання
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