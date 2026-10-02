Набожный оккупант в антидроновом плаще выходит с сообщником из перелеска, крестится, указывает направление движения, а через мгновение оба гибнут от атаки дронов

Украинские военные обнаружили и уничтожили двух российских штурмовиков, которые пытались передвигаться в антидроновых плащах вблизи села Красное Первое в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупантов обнаружила аэроразведка 3-й отдельной тяжелой механизированной "Железной" бригады, после чего по ним открыли огонь операторы батальона беспилотных систем "Гатило".

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На записи видно, как двое россиян в антидроновых плащах выходят из перелеска. Один из них останавливается и внимательно рассматривает предмет в руках, похожий на карту или планшет с картой.

После этого оккупант несколько раз крестится и рукой указывает направление дальнейшего движения. Вместе с сообщником он доходит до дерева, где оба пытаются спрятаться.

Через несколько секунд украинские операторы БПЛА наносят удар по россиянам. В результате атаки оба оккупанта были уничтожены.

"Один из штурмовиков тщательно крестился. Но как только оба встали под деревом, сразу получили взрывное "благословение" от бомбардировщиков батальона беспилотных систем "Гатило"", - прокомментировали уничтожение россиян украинские воины.

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