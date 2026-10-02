Набожний окупант в антидроновому плащі виходить із поплічником із переліску, хреститься, вказує напрямок руху, а за мить обидва гинуть від атаки дронів. ВIДЕО

Українські воїни виявили та знищили двох російських штурмовиків, які намагалися пересуватися в антидронових плащах поблизу села Красне Перше на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупантів виявила аеророзвідка 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади, після чого по них відпрацювали оператори батальйону безпілотних систем "Гатило".

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На записі видно, як двоє росіян в антидронових плащах виходять із переліска. Один із них зупиняється та уважно розглядає предмет у руках, схожий на карту або планшет із картою.

Після цього окупант кілька разів хреститься та рукою вказує напрямок подальшого руху. Разом із поплічником він доходить до дерева, де обидва намагаються сховатися.

За кілька секунд українські оператори БпЛА завдають удару по росіянах. Унаслідок атаки обох окупантів було знищено.

"Один із штурмовиків ретельно хрестився. Та тільки-но обидва стали під деревом, одразу отримали вибухове "благословіння" від бомберів батальйону безпілотних систем "Гатило"", - прокоментували знищення росіян українські воїни.

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