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Громкое заявление Путина, друзья Трампа, справедливое окончание войны. Свежие фотопародии от "Цензор.НЕТ"

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Громкое заявление

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Слово года

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Справедливое завершение войны

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Друзья

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Российский "Титаник"

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Такие времена...

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Виртуозы

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Инсайд

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Результат переговоров с Китаем

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Защитил друга

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Интересный вопрос

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Аргументы

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Все-таки выполнил...

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Настоящее

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Юбиляр

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Автор: 

Лавров Сергей (2215) Медведев Дмитрий (3105) Песков Дмитрий (2124) политика (7924) путин владимир (21956) фотожаба (15583)
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