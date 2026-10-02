Громкое заявление Путина, друзья Трампа, справедливое окончание войны. Свежие фотопародии от "Цензор.НЕТ"
Громкое заявление
Слово года
Справедливое завершение войны
Друзья
Российский "Титаник"
Такие времена...
Виртуозы
Инсайд
Результат переговоров с Китаем
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Защитил друга
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Аргументы
Все-таки выполнил...
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