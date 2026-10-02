Громкое заявление Путина, друзья Трампа, справедливое окончание войны. Свежие фотопародии от "Цензор.НЕТ"

Громкое заявление

Слово года

Справедливое завершение войны

Друзья

Российский "Титаник"

Такие времена...

Виртуозы

Инсайд

Результат переговоров с Китаем

Читайте также на "Цензор.НЕТ":Трамп на встрече с Си Цзиньпином предлагал ему покупать американское оружие

Защитил друга

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп вновь заявил, что удары по российским НПЗ повлияли на рынок дизельного топлива

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп согласился ослабить санкции против РФ в обмен на освобождение политзаключенных, - The Atlantic

Интересный вопрос

Аргументы

Все-таки выполнил...

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Курс валют НБУ на 2 октября: доллар подорожал, евро подешевел

Настоящее

Юбиляр

Больше фотошопов смотрите здесь