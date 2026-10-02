Гучна заява путіна, друзі Трампа, справедливе закінчення війни. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Гучна заява

Слово року

Справедливе закінчення війни

Друзі

Російський "Титанік"

Такі часи...

Віртуози

Інсайд

Результат перемовин з Китаєм

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Захистив друга

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Цікаве питання

Аргументи

Таки виконав...

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