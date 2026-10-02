Гучна заява путіна, друзі Трампа, справедливе закінчення війни. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Гучна заява
Слово року
Справедливе закінчення війни
Друзі
Російський "Титанік"
Такі часи...
Віртуози
Інсайд
Результат перемовин з Китаєм
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Захистив друга
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Цікаве питання
Аргументи
Таки виконав...
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Сьогодення
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