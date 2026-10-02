Дрон прилетел в блиндаж с двумя оккупантами: "На нас заходит! #бать у#бало! Горим нах#й!"
В сети появилась видеозапись момента удара украинского дрона-камикадзе по блиндажу российских оккупантов в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пзапись изнутри укрытия снял один из российских военных.
На кадрах виден российский оккупант внутри оборудованного блиндажа. Через мгновение в позицию попадает украинский дрон-камикадзе.
В момент удара происходит мощная вспышка, камера падает, а блинжаж заполняют пыль и дым. От взрыва с потолка и стен укрытия сыплются обломки, а уцелевшие россияне ругаются нецензурной лексикой.
Внимание! Нецензурная лексика!
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