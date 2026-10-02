Дрон прилетів у бліндаж із двома окупантами: "На нас заходит! #бать у#бало! Горим нах#й!". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис моменту удару українського дрона-камікадзе по бліндажу російських окупантів у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт ізсередини укриття зафільмував один із російських військових.

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На кадрах видно російського окупанта всередині облаштованого бліндажа. За мить у позицію влучає український дрон-камікадзе.

У момент удару стається потужний спалах, камера падає, а бліндаж заповнюють пил та дим. Від вибуху зі стелі й стін укриття сиплються уламки, а уцілілі росіяни нецензурно сваряться.

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