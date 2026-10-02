ВАКС отказался утвердить соглашение о признании вины с народным депутатом ОПЗЖ Качным, - САП
Высший антикоррупционный суд не утвердил соглашение о признании вины с народным депутатом, которого обвиняют в незаконном обогащении.
Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Известно, что соглашение предусматривало передачу на нужды ВСУ 15,98 млн грн.
В САП заявили, что не согласны с таким решением.
О ком идет речь?
Речь идет о народном депутате от ОПЗЖ Александре Качном.
В антикоррупционной прокуратуре заявили, что суд принял такое решение, несмотря на то, что обвиняемый:
- полностью признал вину в незаконном обогащении на сумму свыше 12,7 млн грн, инкриминированном ему в апреле 2026 года;
- дал согласие на специальную конфискацию 12,98 млн грн;
- готов добровольно перечислить 3 млн грн в поддержку Сил обороны Украины на счета благотворительного фонда "Компетентная помощь войску";
- страдает тяжелым заболеванием, что затрудняет рассмотрение дела в суде.
"По нашему убеждению, такое решение ВАКС создает негативный прецедент и искусственные барьеры для применения института соглашений со следствием в делах о коррупции на высшем уровне.
По результатам анализа решения суда САП будет настаивать на продолжении рассмотрения дела в общем порядке тем же составом суда для обеспечения интересов общества и реализации принципа неотвратимости наказания", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- В марте 2024 года в расследовании Bihus.Info говорилось о том, что 87-летняя теща Качного в 2022 году подарила дочери 6,5 миллиона гривен, но не смогла вспомнить, каким бизнесом занималась ее семья.
- В апреле 2026 года парламентарию сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.
- Позже ВАКС избрал Качному меру пресечения в виде залога в размере 3 миллионов гривен.
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