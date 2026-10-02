ВАКС отказался утвердить соглашение о признании вины с народным депутатом ОПЗЖ Качным, - САП

Высший антикоррупционный суд не утвердил соглашение о признании вины с народным депутатом, которого обвиняют в незаконном обогащении.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Известно, что соглашение предусматривало передачу на нужды ВСУ 15,98 млн грн.

В САП заявили, что не согласны с таким решением.

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О ком идет речь?

Речь идет о народном депутате от ОПЗЖ Александре Качном.

В антикоррупционной прокуратуре заявили, что суд принял такое решение, несмотря на то, что обвиняемый:

полностью признал вину в незаконном обогащении на сумму свыше 12,7 млн грн, инкриминированном ему в апреле 2026 года;

дал согласие на специальную конфискацию 12,98 млн грн;

готов добровольно перечислить 3 млн грн в поддержку Сил обороны Украины на счета благотворительного фонда "Компетентная помощь войску";

страдает тяжелым заболеванием, что затрудняет рассмотрение дела в суде.

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"По нашему убеждению, такое решение ВАКС создает негативный прецедент и искусственные барьеры для применения института соглашений со следствием в делах о коррупции на высшем уровне.



По результатам анализа решения суда САП будет настаивать на продолжении рассмотрения дела в общем порядке тем же составом суда для обеспечения интересов общества и реализации принципа неотвратимости наказания", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

В марте 2024 года в расследовании Bihus.Info говорилось о том, что 87-летняя теща Качного в 2022 году подарила дочери 6,5 миллиона гривен, но не смогла вспомнить, каким бизнесом занималась ее семья.

В апреле 2026 года парламентарию сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины.

Позже ВАКС избрал Качному меру пресечения в виде залога в размере 3 миллионов гривен.

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