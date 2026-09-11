"Форест Гамп": ВАКС избрал меру пресечения Столару - залог в размере 300 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении внефракционного народного депутата Вадима Столара, фигурирующего в операциях НАБУ и САП "Форест Гамп" и "Фемида".
Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Суд не называет имя подозреваемого. По данным Цензор.НЕТ, речь идет о Вадиме Столаре.
Ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 300 млн грн.
Также на Столара возложены следующие процессуальные обязательства:
- являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору и суду;
- не покидать территорию Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу НАБУ, прокурору или суду об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении;
- воздерживаться от посещения помещений, указанных в постановлении следственного судьи;
- сдать на хранение в Центральное межрегиональное управление ГМС в Киеве и Киевской области паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Срок действия возложенных обязательств — до 11 ноября 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования.
Ранее Столару заочно сообщили о подозрении по пяти статьям.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у неё прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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