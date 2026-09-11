"Форест Гамп": ВАКС избрал меру пресечения Столару - залог в размере 300 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении внефракционного народного депутата Вадима Столара, фигурирующего в операциях НАБУ и САП "Форест Гамп" и "Фемида".

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Суд не называет имя подозреваемого. По данным Цензор.НЕТ, речь идет о Вадиме Столаре.

Ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 300 млн грн.

Также на Столара возложены следующие процессуальные обязательства:

являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору и суду;

не покидать территорию Украины без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу НАБУ, прокурору или суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении;

воздерживаться от посещения помещений, указанных в постановлении следственного судьи;

сдать на хранение в Центральное межрегиональное управление ГМС в Киеве и Киевской области паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия возложенных обязательств — до 11 ноября 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования.

Ранее Столару заочно сообщили о подозрении по пяти статьям.

Читайте: Операция "Фемида": Верховный Суд не проводил внутренних проверок в отношении судей Дашутина и Рогач. ДОКУМЕНТ

Операция "Форест Гамп"

Читайте также: Операция "Карфаген": суд арестовал водителя чиновника ОГП Кропивы с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн