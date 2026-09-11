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Новини Операція Форест Гамп
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"Форест Гамп": ВАКС обрав запобіжний захід Столару - застава 300 млн грн

Столару обрали запобіжний захід у справі Форест Гамп

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід позафракційному нардепу Вадиму Столару, який фігурує в операціях НАБУ та САП "Форест Гамп" та "Феміда".

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Суд не називає ім'я підозрюваного. За даними Цензор.НЕТ, йдеться про Вадима Столара.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді застава у розмірі 300 млн грн.

Також на Столара покладено такі процесуальні обов'язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;
  • утримуватися від відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді;
  • здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії покладених обов’язків - до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Раніше Столару заочно повідомили про підозру за п’ятьма статтями.

Читайте: Операція "Феміда": Верховний Суд не проводив внутрішніх перевірок щодо суддів Дашутіна та Рогач. ДОКУМЕНТ

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас".
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
  • 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

  • 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.

    Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.

Також читайте: Операція "Карфаген": суд арештував водія посадовця ОГП Кропиви з можливістю внесення застави 3 млн грн

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