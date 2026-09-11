"Форест Гамп": ВАКС обрав запобіжний захід Столару - застава 300 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід позафракційному нардепу Вадиму Столару, який фігурує в операціях НАБУ та САП "Форест Гамп" та "Феміда".

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Суд не називає ім'я підозрюваного. За даними Цензор.НЕТ, йдеться про Вадима Столара.

Йому обрали запобіжний захід у вигляді застава у розмірі 300 млн грн.

Також на Столара покладено такі процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;

утримуватися від відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді;

здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії покладених обов’язків - до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.

Раніше Столару заочно повідомили про підозру за п’ятьма статтями.

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Операція "Форест Гамп"

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