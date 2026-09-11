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"Форест Гамп": ВАКС обрав запобіжний захід Столару - застава 300 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід позафракційному нардепу Вадиму Столару, який фігурує в операціях НАБУ та САП "Форест Гамп" та "Феміда".
Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Суд не називає ім'я підозрюваного. За даними Цензор.НЕТ, йдеться про Вадима Столара.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді застава у розмірі 300 млн грн.
Також на Столара покладено такі процесуальні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора та суду;
- не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну місця проживання;
- утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі особами;
- утримуватися від відвідування приміщень, зазначених в ухвалі слідчого судді;
- здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у місті Києві та Київській області паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії покладених обов’язків - до 11 листопада 2026 року включно, але в межах строку досудового розслідування.
Раніше Столару заочно повідомили про підозру за п’ятьма статтями.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас".
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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