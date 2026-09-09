Операція "Феміда": Верховний Суд не проводив внутрішніх перевірок щодо суддів Дашутіна та Рогач. ДОКУМЕНТ

Верховний Суд не проводив внутрішніх перевірок щодо суддів Ігоря Дашутіна та Лариси Рогач у зв’язку з інформацією про операцію НАБУ "Феміда".

Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У суді пояснили, що Верховний Суд не наділений повноваженнями визначати обсяг відомостей досудового розслідування, які можуть бути оприлюднені, встановлювати чи підтверджувати обставини відповідного кримінального провадження або надавати оцінку процесуальним діям органів досудового розслідування.

З цих же підстав Верховний Суд не може надавати оцінку наведеним у запиті припущенням щодо можливого звʼязку відповідних обставин із кримінальними провадженнями, про які Національне антикорупційне бюро України повідомляло в межах операції "Феміда".

Станом на дату отримання відповіді Дашутін та Рогач продовжують здійснювати правосуддя на займаних посадах.







Що передувало?

Раніше повідомлялось, що 19 серпня 2026 року в рамках операції "Феміда" провели обшуки у двох суддів Верховного Суду.

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