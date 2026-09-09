Операція "Феміда": Верховний Суд не проводив внутрішніх перевірок щодо суддів Дашутіна та Рогач. ДОКУМЕНТ
Верховний Суд не проводив внутрішніх перевірок щодо суддів Ігоря Дашутіна та Лариси Рогач у зв’язку з інформацією про операцію НАБУ "Феміда".
Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
Подробиці
У суді пояснили, що Верховний Суд не наділений повноваженнями визначати обсяг відомостей досудового розслідування, які можуть бути оприлюднені, встановлювати чи підтверджувати обставини відповідного кримінального провадження або надавати оцінку процесуальним діям органів досудового розслідування.
З цих же підстав Верховний Суд не може надавати оцінку наведеним у запиті припущенням щодо можливого звʼязку відповідних обставин із кримінальними провадженнями, про які Національне антикорупційне бюро України повідомляло в межах операції "Феміда".
Станом на дату отримання відповіді Дашутін та Рогач продовжують здійснювати правосуддя на займаних посадах.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що 19 серпня 2026 року в рамках операції "Феміда" провели обшуки у двох суддів Верховного Суду.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас".
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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