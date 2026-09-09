Операция "Фемида": Верховный Суд не проводил внутренних проверок в отношении судей Дашутина и Рогача. ДОКУМЕНТ
Верховный Суд не проводил внутренних проверок в отношении судей Игоря Дашутина и Ларисы Рогач в связи с информацией об операции НАБУ "Фемида".
Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
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В суде пояснили, что Верховный Суд не наделен полномочиями определять объем сведений досудебного расследования, которые могут быть обнародованы, устанавливать или подтверждать обстоятельства соответствующего уголовного производства или давать оценку процессуальным действиям органов досудебного расследования.
По этим же основаниям Верховный Суд не может давать оценку приведенным в запросе предположениям о возможной связи соответствующих обстоятельств с уголовными производствами, о которых Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало в рамках операции "Фемида".
По состоянию на дату получения ответа Дашутин и Рогач продолжают осуществлять правосудие на занимаемых должностях.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что 19 августа 2026 года в рамках операции "Фемида" были проведены обыски у двух судей Верховного Суда.
Операция "Форрест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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і хєр, що ви зробите їм!!!
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коліївщина назріла, як ніколи!!!!
війна стримує.....