Операция "Фемида": Верховный Суд не проводил внутренних проверок в отношении судей Дашутина и Рогача. ДОКУМЕНТ

Верховный Суд не проводил внутренних проверок в отношении судей Игоря Дашутина и Ларисы Рогач в связи с информацией об операции НАБУ "Фемида".

Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

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Подробности

В суде пояснили, что Верховный Суд не наделен полномочиями определять объем сведений досудебного расследования, которые могут быть обнародованы, устанавливать или подтверждать обстоятельства соответствующего уголовного производства или давать оценку процессуальным действиям органов досудебного расследования.

По этим же основаниям Верховный Суд не может давать оценку приведенным в запросе предположениям о возможной связи соответствующих обстоятельств с уголовными производствами, о которых Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало в рамках операции "Фемида".

По состоянию на дату получения ответа Дашутин и Рогач продолжают осуществлять правосудие на занимаемых должностях.







Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что 19 августа 2026 года в рамках операции "Фемида" были проведены обыски у двух судей Верховного Суда.

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