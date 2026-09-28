ВАКС оставил без изменений меру пресечения Мудрой

Высший антикоррупционный суд оставил бывшую заместительницу главы Администрации президента Ирину Мудрую под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Адвокаты Мудрой просили заменить меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 13 млн грн.

Сторона защиты заявляла, что эту сумму не может внести из-за проблем с банковскими платежами.

Также адвокаты рассказали, что в Лукьяновском СИЗО нет укрытия, а Мудрая провела без укрытия уже более 100 часов воздушных тревог.

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Мудрая во время заседания по онлайн-связи заявила, что просит суд применить иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Она выразила готовность сдать все паспорта и носить электронный браслет.

В то же время прокурор ходатайствовал об оставлении Мудрой под стражей.

Что решил суд?

Судья принял решение отказать в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения. Мудрая останется в СИЗО до внесения полной суммы залога.

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