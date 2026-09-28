ВАКС оставил без изменений меру пресечения Мудрой
Высший антикоррупционный суд оставил бывшую заместительницу главы Администрации президента Ирину Мудрую под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Адвокаты Мудрой просили заменить меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 13 млн грн.
Сторона защиты заявляла, что эту сумму не может внести из-за проблем с банковскими платежами.
Также адвокаты рассказали, что в Лукьяновском СИЗО нет укрытия, а Мудрая провела без укрытия уже более 100 часов воздушных тревог.
Мудрая во время заседания по онлайн-связи заявила, что просит суд применить иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Она выразила готовность сдать все паспорта и носить электронный браслет.
В то же время прокурор ходатайствовал об оставлении Мудрой под стражей.
Что решил суд?
Судья принял решение отказать в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения. Мудрая останется в СИЗО до внесения полной суммы залога.
Операции "Форрест Гамп" и "Фемида"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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