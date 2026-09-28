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Новости Операция Форест Гамп Подозрение Ирине Мудрой
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ВАКС оставил без изменений меру пресечения Мудрой

Мудрому не изменили меру пресечения: подробности

Высший антикоррупционный суд оставил бывшую заместительницу главы Администрации президента Ирину Мудрую под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Адвокаты Мудрой просили заменить меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 13 млн грн.

Сторона защиты заявляла, что эту сумму не может внести из-за проблем с банковскими платежами.

Также адвокаты рассказали, что в Лукьяновском СИЗО нет укрытия, а Мудрая провела без укрытия уже более 100 часов воздушных тревог.

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Мудрая во время заседания по онлайн-связи заявила, что просит суд применить иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Она выразила готовность сдать все паспорта и носить электронный браслет.

В то же время прокурор ходатайствовал об оставлении Мудрой под стражей. 

Что решил суд?

Судья принял решение отказать в удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения. Мудрая останется в СИЗО до внесения полной суммы залога.

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Операции "Форрест Гамп" и "Фемида"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

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