Мудра пытается снять арест с имущества, чтобы продать его и внести залог, - адвокат
Бывшая заместительница главы Офиса президента, фигурантка дел "Форест Гамп" и "Фемида" Ирина Мудра пытается снять арест с имущества, чтобы продать его и внести залог.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал ее адвокат Павел Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Отказ ВАКС в снятии ареста
В среду, 23 сентября, апелляционная палата ВАКС рассматривала ходатайство адвокатов Мудрой о снятии ареста с трех украшений, двух iPhone (17 и 15) и iPad.
Речь идет о часах, кольце с бриллиантом и браслете, которые Мудра приобрела в 2019 году. На тот момент речь шла о следующих суммах: часы Amadeus стоили 750 тысяч гривен, кольцо с бриллиантами Graff - 220 тысяч, а также браслет Cartier стоимостью 180 тысяч гривен.
Судьи отклонили ходатайство. Таким образом, эти вещи остаются под арестом.
Также арестованы объекты недвижимости: квартира в Киеве на улице Коновальца стоимостью более 2 млн грн,парковочное место, а также земельный участок с домом в селе Богдановка Броварского района.
Трудности с финансовым мониторингом
Гончаренко заявил, что Мудра сейчас лишена права внести залог.
"Закон предусматривает, что залог может внести любое лицо - сама подозреваемая, ее близкие или любое третье лицо. Средства должны пройти финансовый мониторинг и иметь подтвержденное происхождение. У госпожи Мудрой есть задекларированные средства, о которых мы говорили в первой инстанции и в апелляции", - сказал он.
По словам адвоката, часть залога за бывшую чиновницу уже внесена, при этом он отметил, что с платежом возникли трудности.
"Финмониторинг долго не принимал сумму, хотя она официально задекларирована еще с 2021 года - с момента вступления на службу и до дня перечисления на счет ВАКС", - сказал адвокат.
По словам Гончаренко, близкие родственники Мудрой также пытаются внести залог, однако "представители банков, ссылаясь на сложность процедуры, не дают ни отказа, ни согласия, и не проводят платеж".
"Мы фактически находимся в ситуации, когда нет даже решения, которое можно было бы обжаловать в административном порядке. Банки каждый раз просят подождать, обещают предоставить решение, а затем присылают новый запрос на документы. Документы предоставляются, и запускается новый этап финансового мониторинга", - сказал Гончаренко.
По словам адвоката, первый платеж удалось осуществить "только благодаря длительной коммуникации и предоставлению всех возможных документов, которые на самом деле не должны были понадобиться".
"Платеж, который должен был пройти за три часа, длился почти месяц. То, что было, - все внесено", - заявил он.
Гончаренко отметил, что Мудра обратилась в суд с просьбой снять арест с части имущества, чтобы "эту часть имущества превратить в денежные средства и внести залог".
По его словам, "других средств у Мудрой фактически нет, есть только часть имущества, находящаяся под арестом".
"Есть также объекты недвижимости, но там сложнее процедура и продажи, и снятия ареста", - добавил он.
Операции "Форест Гамп" и "Фемида"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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А яка мораль для інших з шобли вовиної мафії? Біжи падла біжи?