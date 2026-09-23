РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7549 посетителей онлайн
Новости Операция Форест Гамп
12 463 14

Мудра пытается снять арест с имущества, чтобы продать его и внести залог, - адвокат

Мудра пыталась снять арест с украшений и техники

Бывшая заместительница главы Офиса президента, фигурантка дел "Форест Гамп" и "Фемида" Ирина Мудра пытается снять арест с имущества, чтобы продать его и внести залог.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал ее адвокат Павел Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отказ ВАКС в снятии ареста

В среду, 23 сентября, апелляционная палата ВАКС рассматривала ходатайство адвокатов Мудрой о снятии ареста с трех украшений, двух iPhone (17 и 15) и iPad.

Речь идет о часах, кольце с бриллиантом и браслете, которые Мудра приобрела в 2019 году. На тот момент речь шла о следующих суммах: часы Amadeus стоили 750 тысяч гривен, кольцо с бриллиантами Graff - 220 тысяч, а также браслет Cartier стоимостью 180 тысяч гривен.

Судьи отклонили ходатайство. Таким образом, эти вещи остаются под арестом.

Также арестованы объекты недвижимости: квартира в Киеве на улице Коновальца стоимостью более 2 млн грн,парковочное место, а также земельный участок с домом в селе Богдановка Броварского района.

Читайте также: Мудра инициировала согласование кандидатуры Гладишенко в наблюдательный совет "Сенс Банка" с НБУ: Минфин и международные партнеры были против

Трудности с финансовым мониторингом

Гончаренко заявил, что Мудра сейчас лишена права внести залог.

"Закон предусматривает, что залог может внести любое лицо - сама подозреваемая, ее близкие или любое третье лицо. Средства должны пройти финансовый мониторинг и иметь подтвержденное происхождение. У госпожи Мудрой есть задекларированные средства, о которых мы говорили в первой инстанции и в апелляции", - сказал он. 

По словам адвоката, часть залога за бывшую чиновницу уже внесена, при этом он отметил, что с платежом возникли трудности.

"Финмониторинг долго не принимал сумму, хотя она официально задекларирована еще с 2021 года - с момента вступления на службу и до дня перечисления на счет ВАКС", - сказал адвокат. 

По словам Гончаренко, близкие родственники Мудрой также пытаются внести залог, однако "представители банков, ссылаясь на сложность процедуры, не дают ни отказа, ни согласия, и не проводят платеж".

"Мы фактически находимся в ситуации, когда нет даже решения, которое можно было бы обжаловать в административном порядке. Банки каждый раз просят подождать, обещают предоставить решение, а затем присылают новый запрос на документы. Документы предоставляются, и запускается новый этап финансового мониторинга", - сказал Гончаренко.

По словам адвоката, первый платеж удалось осуществить "только благодаря длительной коммуникации и предоставлению всех возможных документов, которые на самом деле не должны были понадобиться".

"Платеж, который должен был пройти за три часа, длился почти месяц. То, что было, - все внесено", - заявил он.

Гончаренко отметил, что Мудра обратилась в суд с просьбой снять арест с части имущества, чтобы "эту часть имущества превратить в денежные средства и внести залог".

По его словам, "других средств у Мудрой фактически нет, есть только часть имущества, находящаяся под арестом".

"Есть также объекты недвижимости, но там сложнее процедура и продажи, и снятия ареста", - добавил он.

Читайте также: Столар после избрания меры пресечения: Скрываться или уклоняться от следствия не намерен

Операции "Форест Гамп" и "Фемида"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, чторечь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

Читайте также: Мудра через Дашутина оказывала давление на Верховный Суд по делу о санкциях против Порошенко, — Южанина

Автор: 

залог (644) имущество (399) Антикоррупционный суд (1527) Мудрая Ирина (86)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Тобто, намагається заплатити заставу вкраденим.
показать весь комментарий
24.09.2026 00:21 Ответить
+9
Там "головний рабин" Києва хотів взяти її на поруки... Невже не назбирає заставу?
показать весь комментарий
24.09.2026 00:02 Ответить
+6
Бачили очі що ти **** жерла , а тепер хай вилазять )) , поки ти тужишся обісрана

А яка мораль для інших з шобли вовиної мафії? Біжи падла біжи?
показать весь комментарий
24.09.2026 00:58 Ответить

Загрузка...

 
 