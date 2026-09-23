Мудра пытается снять арест с имущества, чтобы продать его и внести залог, - адвокат

Бывшая заместительница главы Офиса президента, фигурантка дел "Форест Гамп" и "Фемида" Ирина Мудра пытается снять арест с имущества, чтобы продать его и внести залог.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал ее адвокат Павел Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отказ ВАКС в снятии ареста

В среду, 23 сентября, апелляционная палата ВАКС рассматривала ходатайство адвокатов Мудрой о снятии ареста с трех украшений, двух iPhone (17 и 15) и iPad.

Речь идет о часах, кольце с бриллиантом и браслете, которые Мудра приобрела в 2019 году. На тот момент речь шла о следующих суммах: часы Amadeus стоили 750 тысяч гривен, кольцо с бриллиантами Graff - 220 тысяч, а также браслет Cartier стоимостью 180 тысяч гривен.

Судьи отклонили ходатайство. Таким образом, эти вещи остаются под арестом.

Также арестованы объекты недвижимости: квартира в Киеве на улице Коновальца стоимостью более 2 млн грн,парковочное место, а также земельный участок с домом в селе Богдановка Броварского района.

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Трудности с финансовым мониторингом

Гончаренко заявил, что Мудра сейчас лишена права внести залог.

"Закон предусматривает, что залог может внести любое лицо - сама подозреваемая, ее близкие или любое третье лицо. Средства должны пройти финансовый мониторинг и иметь подтвержденное происхождение. У госпожи Мудрой есть задекларированные средства, о которых мы говорили в первой инстанции и в апелляции", - сказал он.

По словам адвоката, часть залога за бывшую чиновницу уже внесена, при этом он отметил, что с платежом возникли трудности.

"Финмониторинг долго не принимал сумму, хотя она официально задекларирована еще с 2021 года - с момента вступления на службу и до дня перечисления на счет ВАКС", - сказал адвокат.

По словам Гончаренко, близкие родственники Мудрой также пытаются внести залог, однако "представители банков, ссылаясь на сложность процедуры, не дают ни отказа, ни согласия, и не проводят платеж".

"Мы фактически находимся в ситуации, когда нет даже решения, которое можно было бы обжаловать в административном порядке. Банки каждый раз просят подождать, обещают предоставить решение, а затем присылают новый запрос на документы. Документы предоставляются, и запускается новый этап финансового мониторинга", - сказал Гончаренко.

По словам адвоката, первый платеж удалось осуществить "только благодаря длительной коммуникации и предоставлению всех возможных документов, которые на самом деле не должны были понадобиться".

"Платеж, который должен был пройти за три часа, длился почти месяц. То, что было, - все внесено", - заявил он.

Гончаренко отметил, что Мудра обратилась в суд с просьбой снять арест с части имущества, чтобы "эту часть имущества превратить в денежные средства и внести залог".

По его словам, "других средств у Мудрой фактически нет, есть только часть имущества, находящаяся под арестом".

"Есть также объекты недвижимости, но там сложнее процедура и продажи, и снятия ареста", - добавил он.

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Операции "Форест Гамп" и "Фемида"

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