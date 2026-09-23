Мудра намагається зняти арешт з майна, щоб продати його і внести заставу, - адвокат
Ексзаступниця керівника Офісу президента, фігурантка справ "Форест Гамп" та "Феміда" Ірина Мудра намагається зняти арешт з майна, щоб продати його і внести заставу.
Про це в коментарі "Суспільному" розповів її адвокат Павло Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відмова ВАКС у знятті арешту
У середу, 23 вересня, апеляційна палата ВАКС розглядала клопотання адвокатів Мудрої зі зняття арешту з трьох прикрас, двох iPhone (17 та 15) та iPad.
Йдеться про годинник, каблучку з діамантом та браслет, які Мудра придбала у 2019 році. На той час йшлось про суми: 750 тисяч гривень коштував годинник Amadeus, 220 тисяч — каблучка з діамантами Graff, а також браслет Cartier вартістю 180 тисяч гривень.
Судді відмовили в клопотанні. Тож ці речі залишаються під арештом.
Також арештовані об'єкти нерухомості: квартира у Києві на вулиці Коновальця вартістю більш ніж 2 млн грн, паркомісце, а також земельна ділянка із будинком у селі Богданівка, Броварського району.
Труднощі з фінансовим моніторингом
Гончаренко заявив, що Мудра зараз позбавлена права внести заставу.
"Закон передбачає, що заставу може внести будь‑яка особа — сама підозрювана, її близькі чи будь‑яка третя особа. Кошти мають пройти фінансовий моніторинг і мати підтверджене походження. У пані Мудрої є задекларовані кошти, про які ми говорили в першій інстанції та апеляції",- сказав він.
За словами адвоката, частину застави за експосадовицю вже внесли, зазначивши, що із платежем були труднощі.
"Фінмоніторинг довго не приймав суму, хоча вона офіційно задекларована ще з 2021 року — від моменту вступу на службу і до дня перерахування на рахунок ВАКС", - сказав адвокат.
За словами Гончаренка, близькі родичі Мудрої також намагаються внести заставу, однак "представники банків, посилаючись на складність процедури, не дають ні відмови, ні погодження, і не проводять платіж".
"Ми фактично перебуваємо в ситуації, коли немає навіть рішення, яке можна було б оскаржити в адміністративному порядку. Банки щоразу просять почекати, обіцяють надати рішення, а потім надсилають новий запит на документи. Документи надаються, і запускається новий етап фінансового моніторингу", - сказав Гончаренко.
За словами адвоката, перший платіж вдалося провести "лише завдяки тривалій комунікації та наданню всіх можливих документів, які насправді не мали бути потрібні".
"Платіж, який мав пройти за три години, тривав майже місяць. Те, що було, — усе внесено", - заявив він.
Гончаренко зазначив, що Мудра звернулася до суду з проханням зняти арешт з частини майна, щоб "цю частину майна перетворити на кошти і внести заставу".
За його словами, "інших коштів у Мудрої фактично немає, є лише частина майна, що перебуває під арештом".
"Є також об'єкти нерухомості, але там складніша процедура і продажу, і зняття арешту", - додав він.
Операції "Форест Гамп" та "Феміда"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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