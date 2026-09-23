Мудра намагається зняти арешт з майна, щоб продати його і внести заставу, - адвокат

Ексзаступниця керівника Офісу президента, фігурантка справ "Форест Гамп" та "Феміда" Ірина Мудра намагається зняти арешт з майна, щоб продати його і внести заставу.

Про це в коментарі "Суспільному" розповів її адвокат Павло Гончаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відмова ВАКС у знятті арешту

У середу, 23 вересня, апеляційна палата ВАКС розглядала клопотання адвокатів Мудрої зі зняття арешту з трьох прикрас, двох iPhone (17 та 15) та iPad.

Йдеться про годинник, каблучку з діамантом та браслет, які Мудра придбала у 2019 році. На той час йшлось про суми: 750 тисяч гривень коштував годинник Amadeus, 220 тисяч — каблучка з діамантами Graff, а також браслет Cartier вартістю 180 тисяч гривень.

Судді відмовили в клопотанні. Тож ці речі залишаються під арештом.

Також арештовані об'єкти нерухомості: квартира у Києві на вулиці Коновальця вартістю більш ніж 2 млн грн, паркомісце, а також земельна ділянка із будинком у селі Богданівка, Броварського району.

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Труднощі з фінансовим моніторингом

Гончаренко заявив, що Мудра зараз позбавлена права внести заставу.

"Закон передбачає, що заставу може внести будь‑яка особа — сама підозрювана, її близькі чи будь‑яка третя особа. Кошти мають пройти фінансовий моніторинг і мати підтверджене походження. У пані Мудрої є задекларовані кошти, про які ми говорили в першій інстанції та апеляції",- сказав він.

За словами адвоката, частину застави за експосадовицю вже внесли, зазначивши, що із платежем були труднощі.

"Фінмоніторинг довго не приймав суму, хоча вона офіційно задекларована ще з 2021 року — від моменту вступу на службу і до дня перерахування на рахунок ВАКС", - сказав адвокат.

За словами Гончаренка, близькі родичі Мудрої також намагаються внести заставу, однак "представники банків, посилаючись на складність процедури, не дають ні відмови, ні погодження, і не проводять платіж".

"Ми фактично перебуваємо в ситуації, коли немає навіть рішення, яке можна було б оскаржити в адміністративному порядку. Банки щоразу просять почекати, обіцяють надати рішення, а потім надсилають новий запит на документи. Документи надаються, і запускається новий етап фінансового моніторингу", - сказав Гончаренко.

За словами адвоката, перший платіж вдалося провести "лише завдяки тривалій комунікації та наданню всіх можливих документів, які насправді не мали бути потрібні".

"Платіж, який мав пройти за три години, тривав майже місяць. Те, що було, — усе внесено", - заявив він.

Гончаренко зазначив, що Мудра звернулася до суду з проханням зняти арешт з частини майна, щоб "цю частину майна перетворити на кошти і внести заставу".

За його словами, "інших коштів у Мудрої фактично немає, є лише частина майна, що перебуває під арештом".

"Є також об'єкти нерухомості, але там складніша процедура і продажу, і зняття арешту", - додав він.

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Операції "Форест Гамп" та "Феміда"

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