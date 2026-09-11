Столар після обрання запобіжного заходу: Переховуватися чи ухилятися від слідства не маю наміру

Нардеп Вадим Столар, який фігурує у справах "Форест Гамп" та "Феміда", розповів, що повернусвся до України.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я в Україні. Сьогодні я особисто та добровільно прибув за викликом суду для участі у розгляді клопотання про застосування щодо мене запобіжного заходу.

Вважаю, що цей факт найкраще свідчить про моє ставлення до цього провадження: я не маю наміру переховуватися, ухилятися від слідства або будь-яким чином перешкоджати кримінальному провадженню", - зазначив парламентар.

Столар висловив переконання, що "в ході належного та об’єктивного розслідування, за результатами роботи сторони захисту, детективів і прокурорів, буде встановлено, що в моїх діях відсутні ознаки будь-якого кримінального правопорушення".

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