Столар після обрання запобіжного заходу: Переховуватися чи ухилятися від слідства не маю наміру
Нардеп Вадим Столар, який фігурує у справах "Форест Гамп" та "Феміда", розповів, що повернусвся до України.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я в Україні. Сьогодні я особисто та добровільно прибув за викликом суду для участі у розгляді клопотання про застосування щодо мене запобіжного заходу.
Вважаю, що цей факт найкраще свідчить про моє ставлення до цього провадження: я не маю наміру переховуватися, ухилятися від слідства або будь-яким чином перешкоджати кримінальному провадженню", - зазначив парламентар.
Столар висловив переконання, що "в ході належного та об’єктивного розслідування, за результатами роботи сторони захисту, детективів і прокурорів, буде встановлено, що в моїх діях відсутні ознаки будь-якого кримінального правопорушення".
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас".
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
- 11 вересня Вадиму Столару обрали запобіжний захід - застава 300 млн грн.
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