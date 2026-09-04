Операція "Форест Гамп": ВАКС обрав директорці фінмоніторингу "Сенс Банку" Снігур запобіжний захід у вигляді застави 3 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та обрав директорці департаменту фінансового моніторингу державного "Сенс Банку" Людмилі Снігур запобіжний захід у вигляді застави 3 млн грн.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Процесуальні зобов'язання

Суд зобов’язав Снігур:

прибувати за викликом детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця роботи або проживання;

не залишати Київську область без дозволу;

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Крім того, вона має утримуватися від спілкування з визначеними судом службовими особами та іншими фігурантами кримінального провадження, не відвідувати приміщення "Сенс Банку", НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України.

Сторона обвинувачення просила застосувати до Снігур тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави 6 млн грн.

Читайте також: "Форест Гамп": посадовцю ОП Дубовику залишили без змін запобіжний захід

Позиція обвинувачення

За версією обвинувачення, Снігур надавала поради щодо проведення фінансових операцій для легалізації коштів, призначених для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, та сприяла їх безперешкодному проходженню через "Сенс Банк".

Читайте також: Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Мудрої – тримання під вартою з альтернативою 20 млн грн застави

Сенс Банк у справі Форест Гамп

Операція "Форест Гамп"

Читайте також: Операція "Форест Гамп": ВАКС призначив голові "Сенс Банку" Ступаку заставу 15 млн грн, але не взяв під варту