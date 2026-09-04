Операція "Форест Гамп": ВАКС обрав директорці фінмоніторингу "Сенс Банку" Снігур запобіжний захід у вигляді застави 3 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та обрав директорці департаменту фінансового моніторингу державного "Сенс Банку" Людмилі Снігур запобіжний захід у вигляді застави 3 млн грн.
Про це пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Процесуальні зобов'язання
Суд зобов’язав Снігур:
- прибувати за викликом детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну місця роботи або проживання;
- не залишати Київську область без дозволу;
- здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.
Крім того, вона має утримуватися від спілкування з визначеними судом службовими особами та іншими фігурантами кримінального провадження, не відвідувати приміщення "Сенс Банку", НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України.
Сторона обвинувачення просила застосувати до Снігур тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави 6 млн грн.
Позиція обвинувачення
За версією обвинувачення, Снігур надавала поради щодо проведення фінансових операцій для легалізації коштів, призначених для внесення застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, та сприяла їх безперешкодному проходженню через "Сенс Банк".
Сенс Банк у справі Форест Гамп
- Як повідомлялося, 20 серпня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд доручив Міністерству фінансів України активізувати процес продажу державного "Сенс Банку" на тлі операції Національного антикорупційного бюро (НАБУ) "Форест Гамп".
- За словами Корецького, гроші від продажу спрямують на потреби Сил оборони України.
- Перед тим уряд України відсторонив голову наглядової ради державного "Сенс Банку"та ініціював відсторонення голови правління після справи НАБУ й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
- 21 серпня Нацбанк розпочав позапланові перевірки "Сенс Банку" щодо можливого втручання в роботу автоматизованої системи під час внесення застави та дотримання правил фінансового моніторингу.
- Крім того, 25 серпня "Сенс Банк" тимчасово відсторонив від виконання посадових обов'язків директора Департаменту фінансового моніторингу.
- Кабмін припинив повноваження голови наглядової ради "Сенс Банку" Миколи Гладишенка на тлі спецоперації НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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