УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17248 відвідувачів онлайн
Новини Операція Форест Гамп
942 15

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Мудрої – тримання під вартою з альтернативою 20 млн грн застави

Обирають запобіжний захід Ірині Мудрій

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливою заставою 20 млн грн щодо ексзаступниці керівника ОП та фігурантки справ "Форест Гамп" і "Феміда" Ірини Мудрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мудру залишили під вартою 

Відповідне рішення ухвалила колегія у складі Дмитра Михайленка, Миколи Глотова, Даниїли Чорненької.

Один із адвокатів Мудрої  наполягав на зменшенні застави до 5 млн грн, а інший захисник просив обрати особисте зобов’язання з покладенням обов’язків.

Водночас прокурор САП вважав, що потрібно збільшити заставу до 150 млн грн, називаючи заставу у 20 млн грн занадто малою для запобігання ризикам.

При цьому суддя Глотов висловив окрему думку, якою вважає, що заставу необхідно було збільшити.

Читайте також: Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
  • 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

  • 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.

    Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.

Дивіться також: Апеляція ВАКС розглядала зміну запобіжного заходу Мудрій. ВIДЕО

Автор: 

застава (532) ВАКС Антикорупційний суд (1669) запобіжний захід (722) Мудра Ірина (79)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
знайомтесь Владислав Власюк учора в США в конгресі представляв Україну

коли ДИППРЕДСТАВНИЦТАВО УКРАЇНИ в США НА НУЛІ - від посла до консулів ...
ЧЄЛ МУДРОЇ ТА ЄРМАКА !!! -,наггядач держбанку з клеймом відмивальника МІНДІЧА

показати весь коментар
02.09.2026 19:15 Відповісти
+2
Так, силікон якісний, але в СІЗО їм важко заробити 20 легальних мільйонів.
показати весь коментар
02.09.2026 19:20 Відповісти
+2
Шо и вовочка не помог🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣....ох как они достали наших спонсоров..эти зелёные гниды во главе с жабой...
показати весь коментар
02.09.2026 19:23 Відповісти

Завантаження...

 
 