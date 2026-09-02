Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Мудрої – тримання під вартою з альтернативою 20 млн грн застави
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливою заставою 20 млн грн щодо ексзаступниці керівника ОП та фігурантки справ "Форест Гамп" і "Феміда" Ірини Мудрої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Мудру залишили під вартою
Відповідне рішення ухвалила колегія у складі Дмитра Михайленка, Миколи Глотова, Даниїли Чорненької.
Один із адвокатів Мудрої наполягав на зменшенні застави до 5 млн грн, а інший захисник просив обрати особисте зобов’язання з покладенням обов’язків.
Водночас прокурор САП вважав, що потрібно збільшити заставу до 150 млн грн, називаючи заставу у 20 млн грн занадто малою для запобігання ризикам.
При цьому суддя Глотов висловив окрему думку, якою вважає, що заставу необхідно було збільшити.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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