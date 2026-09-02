Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для Мудрої – тримання під вартою з альтернативою 20 млн грн застави

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливою заставою 20 млн грн щодо ексзаступниці керівника ОП та фігурантки справ "Форест Гамп" і "Феміда" Ірини Мудрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мудру залишили під вартою

Відповідне рішення ухвалила колегія у складі Дмитра Михайленка, Миколи Глотова, Даниїли Чорненької.

Один із адвокатів Мудрої наполягав на зменшенні застави до 5 млн грн, а інший захисник просив обрати особисте зобов’язання з покладенням обов’язків.

Водночас прокурор САП вважав, що потрібно збільшити заставу до 150 млн грн, називаючи заставу у 20 млн грн занадто малою для запобігання ризикам.

При цьому суддя Глотов висловив окрему думку, якою вважає, що заставу необхідно було збільшити.

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