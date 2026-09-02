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Новости Операция Форест Гамп
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Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для Мудрой – содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн

Выбирают меру пресечения Ирине Мудрой

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с возможным залогом в размере 20 млн грн в отношении бывшего заместителя главы ОП и фигурантки дел "Форест Гамп" и "Фемида" Ирины Мудрой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мудрую оставили под стражей 

Соответствующее решение приняла коллегия в составе Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Даниилы Черненькой.

Один из адвокатов Мудрой настаивал на уменьшении залога до 5 млн грн, а другой защитник просил избрать личное обязательство с возложением обязанностей.

В то же время прокурор САП считал, что залог необходимо увеличить до 150 млн грн, называя залог в 20 млн грн слишком малым для предотвращения рисков.

При этом судья Глотов высказал особое мнение, в котором считает, что залог необходимо было увеличить.

Читайте также: Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

Смотрите также: Апелляционная палата ВАКС рассматривала вопрос об изменении меры пресечения в отношении Мудрий. ВИДЕО

Автор: 

залог (633) Антикоррупционный суд (1500) мера пресечения (708) Мудрая Ирина (73)
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Топ комментарии
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Бідні "слуги народу" не можуть легалізувати мільярди,а тут ще на цю мавпу потрібно 20 лямів
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02.09.2026 19:14 Ответить
+2
знайомтесь Владислав Власюк учора в США в конгресі представляв Україну

коли ДИППРЕДСТАВНИЦТАВО УКРАЇНИ в США НА НУЛІ - від посла до консулів ...
ЧЄЛ МУДРОЇ ТА ЄРМАКА !!! -,наггядач держбанку з клеймом відмивальника МІНДІЧА

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02.09.2026 19:15 Ответить
+2
Так, силікон якісний, але в СІЗО їм важко заробити 20 легальних мільйонів.
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02.09.2026 19:20 Ответить

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