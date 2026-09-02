Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для Мудрой – содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн
Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с возможным залогом в размере 20 млн грн в отношении бывшего заместителя главы ОП и фигурантки дел "Форест Гамп" и "Фемида" Ирины Мудрой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мудрую оставили под стражей
Соответствующее решение приняла коллегия в составе Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Даниилы Черненькой.
Один из адвокатов Мудрой настаивал на уменьшении залога до 5 млн грн, а другой защитник просил избрать личное обязательство с возложением обязанностей.
В то же время прокурор САП считал, что залог необходимо увеличить до 150 млн грн, называя залог в 20 млн грн слишком малым для предотвращения рисков.
При этом судья Глотов высказал особое мнение, в котором считает, что залог необходимо было увеличить.
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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ЧЄЛ МУДРОЇ ТА ЄРМАКА !!! -,наггядач держбанку з клеймом відмивальника МІНДІЧА