Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для Мудрой – содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей с возможным залогом в размере 20 млн грн в отношении бывшего заместителя главы ОП и фигурантки дел "Форест Гамп" и "Фемида" Ирины Мудрой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мудрую оставили под стражей

Соответствующее решение приняла коллегия в составе Дмитрия Михайленко, Николая Глотова и Даниилы Черненькой.

Один из адвокатов Мудрой настаивал на уменьшении залога до 5 млн грн, а другой защитник просил избрать личное обязательство с возложением обязанностей.

В то же время прокурор САП считал, что залог необходимо увеличить до 150 млн грн, называя залог в 20 млн грн слишком малым для предотвращения рисков.

При этом судья Глотов высказал особое мнение, в котором считает, что залог необходимо было увеличить.

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Операция "Форест Гамп"

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