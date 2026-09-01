Апеляція ВАКС розглядала зміну запобіжного заходу Мудрій. ВIДЕО

Апеляція ВАКС проводить засідання, на якому розглядає скарги на запобіжний захід ексзаступниці керівника ОП Ірині Мудрій.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними адвокатів, суддя не встановив належним чином обґурнтованість підозри.

Також захисники стверджують, що при визначенні розміру застави суддя першої інстанції не здійснив належної оцінки майнового стану Мудрої та не встановив її платоспроможність.

За їхніми словами, 20 млн грн є непомірним розміром застави.

Тому адвокати просять застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Клопотання прокурора

Сторона обвинувачення просить застосувати до Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 150 млн грн.

"Офіційний дохід Мудрої з 1998 року становить більше 27 млн грн. Зокрема, за 2025 рік підозрювана одержала 4,4 млн грн. У 2026 році - отримала дохід від продажу квартири 3,8 млн грн. Відповідно до декларації Мудра володіє двома квартирами та паркомісцем в Києві, цінними паперами, дороговартісними годинниками, ювелірними виробами, найнижча вартість яких у сукупності становить понад 1,1 млн грн", - зачитав суддя клопотання САП.

Також мудра має заощадження на банківських рахунках - 725 тис. грн, 50 тис. євро, 765 тис. ізраїльських шекелів, 126 тис. доларів США та у готівці 20 тис. доларів США.

"Таким чином майновий стан Мудрої тільки щодо майна, яке зазначається в декларації, оцінюється у щонайменше в 72,5 млн грн. А з огляду на зміст спілкування Микитася та Мудрої майновий стан, який не відображено в декларації, може становити загалом 180 млн грн", - йдеться в клопотанні прокурора.

Згодом суддя оголосив, що у засіданні оголошується перерва. Воно продовжиться завтра, 2 вересня, о 12:45.

Що передувало?

Нагадаємо, 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.

Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.

Дивіться: Любов, зрада й раптові жіночі хвороби: як рятували топ-корупціонерку Ірину Мудру? / Без цензури. ВIДЕО

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.

26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Читайте: "Ну чего ты кислая такая? Я тебе оставил почти $4 млн": САП у суді розкрила розмови Мудрої та Микитася