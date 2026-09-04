Операция "Форест Гамп": ВАКС избрал директору финмониторинга "Сенс Банка" Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и назначил директору департамента финансового мониторинга государственного "Сенс Банка" Людмиле Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Процессуальные обязательства

Суд обязал Снигур:

являться по вызову детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении места работы или проживания;

не покидать Киевскую область без разрешения;

сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Кроме того, она должна воздерживаться от общения с указанными судом должностными лицами и другими фигурантами уголовного производства, не посещать помещения "Сенс Банка", НБУ и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Сторона обвинения просила применить к Снигур содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 6 млн грн.

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Позиция обвинения

По версии обвинения, Снигур давала советы по проведению финансовых операций для легализации средств, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, и способствовала их беспрепятственному прохождению через "Сенс Банк".

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