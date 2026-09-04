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Новости Операция Форест Гамп
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Операция "Форест Гамп": ВАКС избрал директору финмониторинга "Сенс Банка" Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн

ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и назначил директору департамента финансового мониторинга государственного "Сенс Банка" Людмиле Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

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Процессуальные обязательства

Суд обязал Снигур:

  • являться по вызову детектива, прокурора и суда;
  • сообщать об изменении места работы или проживания;
  • не покидать Киевскую область без разрешения;
  • сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Кроме того, она должна воздерживаться от общения с указанными судом должностными лицами и другими фигурантами уголовного производства, не посещать помещения "Сенс Банка", НБУ и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Сторона обвинения просила применить к Снигур содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 6 млн грн.

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Позиция обвинения

По версии обвинения, Снигур давала советы по проведению финансовых операций для легализации средств, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, и способствовала их беспрепятственному прохождению через "Сенс Банк".

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"Сенс Банк" в деле "Форест Гамп"

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

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