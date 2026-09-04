Операция "Форест Гамп": ВАКС избрал директору финмониторинга "Сенс Банка" Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и назначил директору департамента финансового мониторинга государственного "Сенс Банка" Людмиле Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Процессуальные обязательства
Суд обязал Снигур:
- являться по вызову детектива, прокурора и суда;
- сообщать об изменении места работы или проживания;
- не покидать Киевскую область без разрешения;
- сдать на хранение паспорта для выезда за границу.
Кроме того, она должна воздерживаться от общения с указанными судом должностными лицами и другими фигурантами уголовного производства, не посещать помещения "Сенс Банка", НБУ и Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Сторона обвинения просила применить к Снигур содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 6 млн грн.
Позиция обвинения
По версии обвинения, Снигур давала советы по проведению финансовых операций для легализации средств, предназначенных для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, и способствовала их беспрепятственному прохождению через "Сенс Банк".
"Сенс Банк" в деле "Форест Гамп"
- Как сообщалось, 20 августа премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство поручило Министерству финансов Украины активизировать процесс продажи государственного "Сенс Банка" на фоне операции Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) "Форест Гамп".
- По словам Корецкого, деньги от продажи будут направлены на нужды Сил обороны Украины.
- Ранее правительство Украины отстранило председателя наблюдательного совета государственного "Сенс Банка"и инициировало отстранение председателя правления после расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
- 21 августа Нацбанк начал внеплановые проверки "Сенс Банка" в связи с возможным вмешательством в работу автоматизированной системы при внесении залога и соблюдением правил финансового мониторинга.
- Кроме того, 25 августа "Сенс Банк" временно отстранил от исполнения должностных обязанностей директора Департамента финансового мониторинга.
- Кабмин прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс Банка" Николая Гладишенко на фоне спецопераций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
Операция "Форест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.
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