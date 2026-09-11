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Новости Операция Форест Гамп
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Столар после избрания меры пресечения: Скрываться или уклоняться от следствия не намерен

Столар сделал заявление после избрания меры пресечения

Депутат Вадим Столар, фигурирующий в делах "Форест Гамп" и "Фемида", сообщил, что вернулся в Украину.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Я в Украине. Сегодня я лично и добровольно явился по вызову суда для участия в рассмотрении ходатайства о применении ко мне меры пресечения.

Считаю, что этот факт лучше всего свидетельствует о моем отношении к данному производству: я не намерен скрываться, уклоняться от следствия или каким-либо образом препятствовать уголовному производству", — отметил парламентарий.

Столар выразил убеждение, что "в ходе надлежащего и объективного расследования, по результатам работы стороны защиты, детективов и прокуроров, будет установлено, что в моих действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного правонарушения".

Столар вернулся в Украину для избрания меры пресечения

Читайте: Операция "Форест Гамп": ВАКС назначил директору отдела финансового мониторинга "Сенс Банка" Снигур меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн

Операция "Форест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

  • 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

    Также без изменений оставили меру пресечения Виктору Дубовику.

  • 11 сентября Вадиму Столару избрали меру пресечения — залог в размере 300 млн грн.

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Столар Вадим (47) мера пресечения (721)
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