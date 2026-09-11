Столар после избрания меры пресечения: Скрываться или уклоняться от следствия не намерен

Депутат Вадим Столар, фигурирующий в делах "Форест Гамп" и "Фемида", сообщил, что вернулся в Украину.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я в Украине. Сегодня я лично и добровольно явился по вызову суда для участия в рассмотрении ходатайства о применении ко мне меры пресечения.

Считаю, что этот факт лучше всего свидетельствует о моем отношении к данному производству: я не намерен скрываться, уклоняться от следствия или каким-либо образом препятствовать уголовному производству", — отметил парламентарий.

Столар выразил убеждение, что "в ходе надлежащего и объективного расследования, по результатам работы стороны защиты, детективов и прокуроров, будет установлено, что в моих действиях отсутствуют признаки какого-либо уголовного правонарушения".

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