ВАКС залишив без змін запобіжний захід Мудрій
Вищий антикорупційний суд залишив ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Адвокати Мудрої просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на заставу у 13 млн грн.
Сторона захисту заявляла, що цю суму не можуть внести, оскільки є проблеми з банківськими платежами.
Також адвокати розповіли, що у Лук'янівському СІЗО немає укриття, а Мудра провела без укриття вже понад 100 годин повітряних тривог.
Мудра під час засідання по онлайн-зв'язку заявила, що просить суд застосувати інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.
Вона висловила готовність здати всі паспорти та носити електронний браслет.
Водночас прокурор клопотав прро залишення Мудрої під вартою.
Що вирішив суд?
Суддя ухвалив рішення відмовити у задоволенні клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. Мудра залишиться надалі в СІЗО до внесення повної суми застави.
Операції "Форест Гамп" та "Феміда"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
- 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
- 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
- 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
- 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.
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1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.
Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.
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