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Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
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ВАКС залишив без змін запобіжний захід Мудрій

Мудрій не змінили запобіжний захід: подробиці

Вищий антикорупційний суд залишив ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Адвокати Мудрої просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на заставу у 13 млн грн.

Сторона захисту заявляла, що цю суму не можуть внести, оскільки є проблеми з банківськими платежами.

Також адвокати розповіли, що у Лук'янівському СІЗО немає укриття, а Мудра провела без укриття вже понад 100 годин повітряних тривог.

Також читайте: Мудра і Столар в капкані: Чому вони не можуть внести застави за справи по топ-корупції? / Без цензури. ВIДЕО

Мудра під час засідання по онлайн-зв'язку заявила, що просить суд застосувати інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Вона висловила готовність здати всі паспорти та носити електронний браслет.

Водночас прокурор клопотав прро залишення Мудрої під вартою. 

Що вирішив суд?

Суддя ухвалив рішення відмовити у задоволенні клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. Мудра залишиться надалі в СІЗО до внесення повної суми застави.

Читайте: Мудра намагається зняти арешт з майна, щоб продати його і внести заставу, - адвокат

Операції "Форест Гамп" та "Феміда"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС взяв під варту посадовця Офісу президента Дубовика із заставою 7 млн грн.
  • 26 серпня за Дубовика внесли всю суму застави.
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

  • 1 вересня Апеляція ВАКС залишила запобіжний захід Микитасю без змін.

    Також без змін залишили запобіжний захід Віктору Дубовику.

Також читайте: Операція "Карфаген": Апеляція ВАКС залишила родича Кропиви Дидича під вартою

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ВАКС Антикорупційний суд (1697) запобіжний захід (739) Мудра Ірина (90)
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