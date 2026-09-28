ВАКС залишив без змін запобіжний захід Мудрій

Вищий антикорупційний суд залишив ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Адвокати Мудрої просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на заставу у 13 млн грн.

Сторона захисту заявляла, що цю суму не можуть внести, оскільки є проблеми з банківськими платежами.

Також адвокати розповіли, що у Лук'янівському СІЗО немає укриття, а Мудра провела без укриття вже понад 100 годин повітряних тривог.

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Мудра під час засідання по онлайн-зв'язку заявила, що просить суд застосувати інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Вона висловила готовність здати всі паспорти та носити електронний браслет.

Водночас прокурор клопотав прро залишення Мудрої під вартою.

Що вирішив суд?

Суддя ухвалив рішення відмовити у задоволенні клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. Мудра залишиться надалі в СІЗО до внесення повної суми застави.

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