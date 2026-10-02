ВАКС відмовився затвердити угоду про визнання винуватості з нардепом ОПЗЖ Качним, - САП
Вищий антикорупційний суд не затвердив угоду про визнання винуватості з нардепом, якого обвинувачують у незаконному збагаченні.
Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відомо, що угоду передбачала передачу на потреби ЗСУ 15,98 млн грн.
У САП заявили, що не погоджуються з таким рішенням.
Про кого йдеться?
Йдеться про народного депутата від ОПЗЖ Олександра Качного.
В антикорупційні прокуратурі заявили, що суд ухвалив таке рішення попри те, що обвинувачений:
- повністю визнав вину у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн, інкримінованому йому у квітні 2026 року;
- надав згоду на спеціальну конфіскацію 12,98 млн грн;
- готовий добровільно перерахувати 3 млн грн на підтримку Сил Оборони України на рахунки благодійного фонду компетентної допомоги війську;
- має тяжку хворобу, що ускладнює розгляд справи у суді.
"На наше переконання, таке рішення ВАКС створює негативний прецедент та штучні бар’єри для застосування інституту угод зі слідством у топкорупційних справах.
За результатами аналізу рішення суду САП наполягатиме на продовженні розгляду справи в загальному порядку тим самим складом суду задля забезпечення інтересів суспільства та реалізації принципу невідворотності покарання", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У березні 2024 року в розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що 87-річна теща Качного у 2022 році подарувала доньці 6.5 мільйонів гривень, але не змогла згадати яким бізнесом займалася її родина.
- У квітні 2026 року парламентарю повідомили про підозру за ст. 368-5 КК України.
- Пізніше ВАКС обрав запобіжний захід Качному у вигляді застави в 3 мільйони гривень.
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