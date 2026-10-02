На фронте погибла морской пехотинец, боевой медик и активистка Иванка Куценко (Гайка). ФОТО
На фронте во время артиллерийского обстрела погибла военный медик, морской пехотинец 39-й отдельной бригады и активистка Иванка Куценко ("Гайка"). Ей навсегда осталось 33 года.
Об этом сообщили в общественной организации "Білкіс", соучредительницей которой она была, и в организации"Колективи солідарності", сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о гибели?
"Ночью 01.10.2026 стало известно, что "Гайка" погибла во время артиллерийского обстрела. Она была старшей боевой медиком 39-й отдельной бригады морской пехоты. Ей навсегда 33 года. Она была из города Рубежное, Луганской области", - рассказали в организации.
Путь Иванки Куценко
В профсоюзе вспоминают Гайку как анархистку, феминистку и веганку, которая участвовала в антиавторитарных проектах и инициативах в Харькове, Одессе, Киеве, Львове и за пределами этих городов. Она читала лекции, писала статьи и сказки, занималась самиздатом, исследовала свалки и жизнь на них, много путешествовала.
- Иванка была инициатором социальной инициативы "Годівнички", которая помогала бездомным и малообеспеченным людям, а также соорганизатором "Простору речей". Вместе с подругами она издала самиздатные книги "Інші - такі, як ми" и "Активістка".
"Кроме того, "Гайка" была силой, способной сдвинуть с места все на свете и бросить вызов любой системе. Она была веселой, любознательной и всегда готовой помочь подругой. А еще - подругой детей и самой доброй няней в мире", - вспоминают погибшую ее близкие.
Иванка - феминистка
В начале полномасштабного российского вторжения Иванка работала в гуманитарных проектах, помогая женщинам и детям с прифронтовых территорий. Впоследствии присоединилась к Вооруженным силам Украины и служила в морской пехоте.
- По словам ее товарищей, во время службы Гайка сталкивалась с предвзятостью и сексизмом, однако добилась участия в сложных боевых выходах наравне с собратьями. Своим примером она поддерживала других женщин, которые хотели поступить на военную службу.
В июне Иванка вместе с другими участниками антиавторитарной волонтерской сети "Колективи солідарності" рассказывала о своем опыте службы. Она говорила о сексизме в армии, жилищных проблемах, веганстве, логистике и повседневной жизни военных.
"Я чувствовала, что буду продолжать рубить эту скалу, и это даст какой-то результат", - рассказывала Гайка.
""Гайка" проложила свой путь морской пехотинцы сквозь предрассудки и сексистские преграды армейской системы, чтобы в конечном итоге оказаться наравне со своими собратьями на сложных боевых выходах. Она не боялась бросать вызов системе и собственным примером поддерживала и мотивировала товарищей, которые хотели присоединиться к рядам Вооруженных сил", - добавили антиавторитаристы.
О дате и месте прощания с Иванкой сообщат дополнительно.
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співчуття рідним...
Смерть ворогам !
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Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю.