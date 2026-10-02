На фронті загинула морська піхотинка, бойова медикиня й активістка Іванка Куценко (Гайка). ФОТО

На фронті під час артилерійського обстрілу загинула бойова медикиня, морська піхотинка 39 окремої бригади й активістка Іванка Куценко ("Гайка"). Їй назавжди 33 роки.

Про це повідомили в ГО "Білкіс", співзасновницею якої вона була, та організації "Колективи Солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загибель?

"Уночі 01.10.2026 стало відомо, що "Гайка" загинула під час артилерійського обстрілу. Вона була старшою бойовою медикинею 39-ї окремої бригади морської піхоти. Їй назавжди 33 роки. Вона була з міста Рубіжне, Луганської області", — розповіли в організації.

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Шлях Іванки Куценко

У профспілці згадують Гайку як анархістку, феміністку й веганку, яка брала участь в антиавторитарних проєктах та ініціативах у Харкові, Одесі, Києві, Львові й за межами цих міст. Вона читала лекції, писала статті та казки, займалася самвидавом, досліджувала сміттєзвалища й життя на них, багато подорожувала.

Іванка була ідейницею соціальної ініціативи "Годівнички", яка допомагала безпритульним і малозабезпеченим людям, а також співорганізаторкою "Простору речей". Разом із товаришками вона видала самвидави "Інакші — такі, як ми" та "АктивісткА".

"Також "Гайка" була силою, яка може зрушити все, та кинути виклик будь-якій системі. Смішною, допитливою та подругою, яка завжди допоможе. А ще — подругою дітей та найдобрішою нянею у світі", — згадують загиблу її близькі.

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Іванка — фемактивістка

На початку повномасштабного російського вторгнення Іванка працювала в гуманітарних проєктах, допомагаючи жінкам і дітям із прифронтових територій. Згодом долучилася до Збройних сил України та служила в морській піхоті.

За словами її товаришів, під час служби Гайка стикалася з упередженнями й сексизмом, однак домоглася участі у складних бойових виходах нарівні з побратимами. Власним прикладом вона підтримувала інших жінок, які хотіли вступити до війська.





У червні Іванка разом з іншими антиавторитарної волонтерської мережі "Колективів Солідарності" розповідала про свій досвід служби. Вона говорила про сексизм в армії, житлові проблеми, веганство, логістику та повсякденне життя військових.

"Я відчувала, що буду лупити далі цю скалу, і це дасть якийсь результат", — розповідала Гайка.

""Гайка" проклала свій шлях морської піхотинки крізь упередження та сексистські перепони армійської системи, щоб зрештою бути нарівні зі своїми побратимами на важких бойових виходах. Вона не боялася кидати виклик системі й власним прикладом підтримувала та мотивувала товаришок, які хотіли долучитися до лав Збройних сил", — додали антиавторитарії.

Про дату та місце прощання з Іванкою повідомлять додатково.

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