Венгерские организации Закарпатья поддержали законопроект об образовании на языках нацменьшинств и призвали Раду как можно скорее его принять
Общество венгерской культуры Закарпатья и Демократический союз венгров Украины поддержали внесенный в Верховную Раду законопроект об образовательных правах национальных меньшинств. Организации призвали народных депутатов как можно скорее принять документ в полном объеме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Общества венгерской культуры Закарпатья и Демократического союза венгров Украины, обнародованном 2 октября.
Представители венгерской общины отметили, что законопроект, внесенный в Верховную Раду 1 октября, был разработан по итогам двусторонних консультаций между правительствами Украины и Венгрии, а также с привлечением компетентных европейских институтов.
По мнению организаций, предложенные изменения комплексно регулируют вопросы реализации прав национальных меньшинств в сфере образования.
"Законопроект комплексно и по существу регулирует вопросы реализации прав национальных меньшинств в сфере образования, обеспечивая сохранение сети наших учебных заведений и свободное использование родного языка в образовательном процессе", - говорится в заявлении.
В Обществе венгерской культуры Закарпатья и Демократическом союзе венгров Украины подчеркнули, что предложенные законодательные решения, по их мнению, отвечают интересам не только венгерского национального меньшинства Закарпатья, но и всех национальных меньшинств и коренных народов Украины.
Организации призвали Верховную Раду как можно скорее принять законопроект в полном объеме.
"Этот шаг необходим для гарантирования прав национальных меньшинств, налаживания добрососедских отношений между Венгрией и Украиной, а также содействия процессу европейской интеграции Украины", - заявили представители венгерской общины.
Совместное заявление подписали председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий (Ласло) Брензович и руководитель Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич.
- Напомним, 1 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об образовательных правах коренных народов и национальных меньшинств. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан также приветствовала его внесение в парламент и заявила, что ожидает принятия документа уже в этом месяце.
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Якщо там нема нічого подібного , то нехай у себе теж закличуть СВОЇХ депутатів якнайшвидше ухвалити документ у повному обсязі. ( у них закон і у нас закон - тоді і поговоримо )