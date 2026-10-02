Венгерские организации Закарпатья поддержали законопроект об образовании на языках нацменьшинств и призвали Раду как можно скорее его принять

Общество венгерской культуры Закарпатья и Демократический союз венгров Украины поддержали внесенный в Верховную Раду законопроект об образовательных правах национальных меньшинств. Организации призвали народных депутатов как можно скорее принять документ в полном объеме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Общества венгерской культуры Закарпатья и Демократического союза венгров Украины, обнародованном 2 октября.

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Представители венгерской общины отметили, что законопроект, внесенный в Верховную Раду 1 октября, был разработан по итогам двусторонних консультаций между правительствами Украины и Венгрии, а также с привлечением компетентных европейских институтов.

По мнению организаций, предложенные изменения комплексно регулируют вопросы реализации прав национальных меньшинств в сфере образования.

"Законопроект комплексно и по существу регулирует вопросы реализации прав национальных меньшинств в сфере образования, обеспечивая сохранение сети наших учебных заведений и свободное использование родного языка в образовательном процессе", - говорится в заявлении.

В Обществе венгерской культуры Закарпатья и Демократическом союзе венгров Украины подчеркнули, что предложенные законодательные решения, по их мнению, отвечают интересам не только венгерского национального меньшинства Закарпатья, но и всех национальных меньшинств и коренных народов Украины.

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Организации призвали Верховную Раду как можно скорее принять законопроект в полном объеме.

"Этот шаг необходим для гарантирования прав национальных меньшинств, налаживания добрососедских отношений между Венгрией и Украиной, а также содействия процессу европейской интеграции Украины", - заявили представители венгерской общины.

Совместное заявление подписали председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Василий (Ласло) Брензович и руководитель Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанич.

Напомним, 1 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об образовательных правах коренных народов и национальных меньшинств. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан также приветствовала его внесение в парламент и заявила, что ожидает принятия документа уже в этом месяце.

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