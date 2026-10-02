Угорські організації Закарпаття підтримали законопроєкт про освіту мовами нацменшин і закликали Раду якнайшвидше його ухвалити

Товариство угорської культури Закарпаття та Демократична спілка угорців України підтримали внесений до Верховної Ради законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин. Організації закликали народних депутатів якнайшвидше ухвалити документ у повному обсязі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві Товариства угорської культури Закарпаття та Демократичної спілки угорців України, оприлюдненій 2 жовтня.

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Представники угорської громади зазначили, що законопроєкт, внесений до Верховної Ради 1 жовтня, був розроблений за результатами двосторонніх консультацій між урядами України та Угорщини, а також із залученням компетентних європейських інституцій.

На думку організацій, запропоновані зміни комплексно врегульовують питання реалізації освітніх прав національних меншин.

"Законопроєкт комплексно та по суті врегульовує питання реалізації освітніх прав національних меншин, забезпечуючи збереження мережі наших закладів освіти та вільне використання рідної мови в освітньому процесі", – йдеться у заяві.

У Товаристві угорської культури Закарпаття та Демократичній спілці угорців України наголосили, що запропоновані законодавчі рішення, на їхню думку, відповідають інтересам не лише угорської національної меншини Закарпаття, а й усіх національних меншин та корінних народів України.

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Організації закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт у повному обсязі.

"Цей крок є необхідним для гарантування прав національних меншин, налагодження добросусідських відносин між Угорщиною та Україною, а також сприяння процесу європейської інтеграції України", – заявили представники угорської громади.

Спільну заяву підписали голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь (Ласло) Брензович та керівник Демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич.

Нагадаємо, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освітні права корінних народів та національних меншин. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан також привітала його внесення до парламенту та заявила, що очікує на ухвалення документа вже цього місяця.

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