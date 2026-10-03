Нападение в монастыре в Польше: подозреваемому пока невозможно предъявить официальное обвинение
В окружной прокуратуре польского города Перемышль сообщили, что гражданин Украины Игорь М., подозреваемый в нападении на монастырь сестер-бенедиктинок в Ярославе, по-прежнему находится в состоянии психоза, поэтому допросить его или предъявить ему официальное обвинение пока невозможно.
Об этом в комментарии "Укринформ" сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, передает Цензор.НЕТ.
Заключения психиатров
Она рассказала, что 1 октября прокуратура получила обновленное заключение экспертов о состоянии здоровья подозреваемого украинца.
"Он по-прежнему находится в состоянии психоза. Проводить с ним следственные действия до сих пор невозможно, поэтому прокуратура не имеет возможности объявить ему постановление о предъявлении обвинения, а также не может допросить его в качестве подозреваемого", — отметила пресс-секретарь прокуратуры.
По ее словам, сейчас мужчина проходит лечение, находится на фармакологической терапии. Тацюх-Курасевич отметила, что эксперты отмечают незначительное, минимальное улучшение его состояния здоровья, однако недостаточное для того, чтобы он мог участвовать в следственных действиях.
Повторная экспертиза
Она сообщила, что в течение двух недель прокуратура вновь привлечет врачей-психиатров для предоставления очередного заключения относительно актуального на тот момент состояния здоровья подозреваемого.
Сотрудничество с Украиной и контакты с семьей подозреваемого
Что касается сотрудничества с украинской стороной, пресс-секретарь отметила, что следствие длится всего неделю, и в настоящее время прокуратура сосредоточена на наиболее важных следственных действиях.
Кроме того, Тацюх-Курасевич добавила, что на данном этапе прокуратура ещё не связывалась с семьёй задержанного украинца.
Что известно о нападении
- Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестёр-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.
- Один из священников — отец Станислав — скончался от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, число погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжкое, всех госпитализировали.
- По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.
- Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчовой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского повета. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.
- Местные власти ввели повышенные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.
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