Нападение в монастыре в Польше: подозреваемому пока невозможно предъявить официальное обвинение

В окружной прокуратуре польского города Перемышль сообщили, что гражданин Украины Игорь М., подозреваемый в нападении на монастырь сестер-бенедиктинок в Ярославе, по-прежнему находится в состоянии психоза, поэтому допросить его или предъявить ему официальное обвинение пока невозможно.

Об этом в комментарии "Укринформ" сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, передает Цензор.НЕТ.

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Заключения психиатров

Она рассказала, что 1 октября прокуратура получила обновленное заключение экспертов о состоянии здоровья подозреваемого украинца.

"Он по-прежнему находится в состоянии психоза. Проводить с ним следственные действия до сих пор невозможно, поэтому прокуратура не имеет возможности объявить ему постановление о предъявлении обвинения, а также не может допросить его в качестве подозреваемого", — отметила пресс-секретарь прокуратуры.

По ее словам, сейчас мужчина проходит лечение, находится на фармакологической терапии. Тацюх-Курасевич отметила, что эксперты отмечают незначительное, минимальное улучшение его состояния здоровья, однако недостаточное для того, чтобы он мог участвовать в следственных действиях.

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Повторная экспертиза

Она сообщила, что в течение двух недель прокуратура вновь привлечет врачей-психиатров для предоставления очередного заключения относительно актуального на тот момент состояния здоровья подозреваемого.

Сотрудничество с Украиной и контакты с семьей подозреваемого

Что касается сотрудничества с украинской стороной, пресс-секретарь отметила, что следствие длится всего неделю, и в настоящее время прокуратура сосредоточена на наиболее важных следственных действиях.

Кроме того, Тацюх-Курасевич добавила, что на данном этапе прокуратура ещё не связывалась с семьёй задержанного украинца.

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Что известно о нападении

Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестёр-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.

Один из священников — отец Станислав — скончался от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, число погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжкое, всех госпитализировали.

По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.

Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчовой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского повета. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.

Местные власти ввели повышенные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.

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