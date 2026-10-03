В Испании на Шария и его жену открыли дело: подозревают в финансовых махинациях и связях с РФ, - СМИ

В Испании ведется судебное расследование в отношении пророссийского блогера Анатолия Шария и его партнерши Ольги Бондаренко по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и сокрытии активов. Также следствие проверяет возможную связь Шария с российскими спецслужбами.

Об этом пишет испанская газета elDiario, сообщает Цензор.НЕТ.

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Финансовые махинации и связь с РФ

Отмечается, что расследование началось после запроса о международной правовой помощи со стороны украинских правоохранительных органов.

В материалах дела, к которым получило доступ издание, указывается на возможные преступления против государственной казны Испании, отмывание средств и подделку документов.

К этим преступлениям позже добавилось еще и преступление сокрытия имущества.

Шарий и его жена Ольга Бондаренко являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. По версии следствия, уклонение от уплаты налогов могло составить 150,9 тыс. евро в 2018 году и 387,6 тыс. евро в 2022 году. Что касается 2019–2021 годов, следователи обнаружили признаки дополнительных источников дохода. В расследовании фигурируют счета в Литве и России, P2P-платежи из России и Люксембурга, переводы, полученные из Казахстана, и платежи, полученные через онлайн-платформы.

Общая сумма штрафов, которую могут взыскать с супругов, достигает 10,7 млн евро.

В такой схеме правоохранители усматривают "признаки риска отмывания денег". Следователи также допускают связь полученных денег с деятельностью в интересах российских спецслужб.

По данным следствия, после продажи поместья в Таррагоне Шарий полностью потратил полученные средства на ювелирные изделия и драгоценные металлы, которые "легко скрыть". По мнению испанских следователей, он сделал это сразу после того, как узнал о расследовании, чтобы затруднить выявление и арест активов.

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Обыски

В июне этого года в доме пары прошел обыск. По данным издания, правоохранители обнаружили пистолет Glock 19, около 800 тыс. евро в криптовалюте, предметы искусства, часы и драгоценности на сумму 400 тыс. евро, двадцать золотых слитков на сумму 150 тыс. евро и автомобиль Porsche Cayenne.

Суд наложил арест на ювелирные изделия, драгоценные металлы, произведения искусства и криптовалюту. Кроме того, были изъяты телефоны и компьютерная техника.

Приговор Шарию в Украине

Напомним, что в июне 2025 года прокремлевский пропагандист и блогер Анатолий Шарий был заочно приговорен в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас Шарий проживает в Испании.

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, продлевающий на 10 лет действие санкций в отношении пропагандиста и блогера Анатолия Шария.

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