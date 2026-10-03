В Іспанії на Шарія та його дружину відкрили справу: підозрюють у фінансових махінаціях та зв’язках з РФ, - ЗМІ

В Іспанії ведеться судове розслідування щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його партнерки Ольги Бондаренко у справі про можливе ухилення від сплати податків та приховування активів. Також слідство перевіряє можливий зв’язок Шарія з російськими спецслужбами.

Про це пише іспанська газета elDiario, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Фінансові махінації та зв'язок із РФ

Зазначається, що розслідування розпочалося після запиту про міжнародну правову допомогу з боку українських правоохоронних органів.

У матеріалах справи, до яких отримало доступ видання, вказується на можливі злочини проти державної скарбниці Іспанії, відмивання коштів та підробку документів.

До цих злочинів пізніше додався ще й злочин приховування майна.

Шарій і його дружина Ольга Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. За версією слідства, ухилення від податків могло становити 150,9 тис. євро у 2018 році та 387,6 тис. євро у 2022 році. Щодо 2019-2021 років слідчі знайшли ознаки додаткових джерел доходу. У розслідуванні фігурують рахунки в Литві та Росії, P2P-платежі з Росії та Люксембургу, перекази, отримані з Казахстану та платежі, отримані через онлайн-платформи.

Загальна сума штрафів, яку можуть стягнути з подружжя, сягає 10,7 млн євро.

У такій схемі правоохоронці вбачають "ознаки ризику відмивання грошей". Слідчі також допускають зв’язок отриманих грошей із діяльністю на користь російських спецслужб.

За даними слідства, після продажу маєтку в Таррагоні Шарій повністю витратив отримані кошти в ювелірні вироби та дорогоцінні метали, які "легко приховати". На думку іспанських слідчих, він зробив це одразу після того, як дізнався про розслідування, щоб ускладнити виявлення та арешт активів.

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Обшуки

У червні цього року в будинку пари відбувся обшук. За даними видання, правоохоронці знайшли пістолет Glock 19, близько 800 тис. євро в криптовалюті, предмети мистецтва, годинники й коштовності на 400 тис. євро, двадцять золотих злитків на 150 тис. євро та автомобіль Porsche Cayenne.

Суд арештував ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва й криптовалюту. Крім того, було вилучено телефони й комп'ютерну техніку.

Вирок Шарію в Україні

Нагадаємо, що у червні 2025 року прокремлівського пропагандиста та блогера Анатолія Шарія заочно засудили в Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз Шарій проживає в Іспанії.

Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує на 10 років застосування санкцій щодо пропагандиста та блогера Анатолія Шарія.

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