На фронте за сутки произошло 204 боевых столкновения, наиболее ожесточенные - на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 3 октября 2026 года, на фронте было зафиксировано 204 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

За прошедшие сутки противник нанес 65 авиационных ударов, в частности сбросил 233 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9090 дронов-камикадзе и осуществили 2465 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Малая Корчаковка, Садки, Писаревка, Иволжанское, Толстодубово, Вольная Слобода, Могрица и Храпивщина. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сумы и Вакаловщина.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА и один пункт управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1750 человек. Также уничтожено шесть боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 13 наземных робототехнических комплексов, 1742 беспилотных летательных аппарата, 527 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском направлении захватчики четыре раза наносили удары в районах Садков, Рыжевки и Коренька.

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Обстановка на юге

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Довгенького, Лимана, Радьковки, Захаровки, Рыбалчино, Иващино, Должанки и Чугуновки.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Ковшаровки, Купянска и Новоосиново.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки продвижения остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили девять атак в районах Новоселовки, Карповки, Нового Мира, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении захватчики совершили семь атак в районах Николаевки, Озерного, Кривой Луки и Ямполя.

На Краматорском направлении украинские воины отразили две атаки противника в районах Юрковки и Федоровки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 16 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Райского, Константиновки, Новоселовки, Кондратовки и Иванополья.

"На Покровском направлении наши защитники отразили 31 атаку — в районах Сергеевки, Молодецкого и в сторону Вольного, Кучерова Яра, Нового Шахово, Ганновки, Доброполья, Нового Донбасса, Черниговки, Светлого, Белицкого и Новогришино", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник совершил три атаки в сторону населенного пункта Терновое.

На Гуляйпольском направлении отражено пять атак захватчиков в районах Гуляйпольского, Горького, Воздвижевки и Широкого.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта и наносят оккупантам ощутимые потери.