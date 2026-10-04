На фронті за добу 204 боєзіткнення, найгарячіше - на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 3 жовтня 2026 року, на фронті було зафіксовано 204 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, зокрема скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9090 дронів-камікадзе та здійснили 2465 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Садки, Писарівка, Іволжанське, Товстодубове, Вільна Слобода, Могриця та Храпівщина. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми та Вакалівщина.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та один пункт управління противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1750 осіб. Також знешкоджено шість бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 13 наземних робототехнічних комплексів, 1742 безпілотні літальні апарати, 527 одиниць автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Садків, Рижівки та Коренька.

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Обстановка на Півдні

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Довгенького, Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Ківшарівки, Куп'янська та Новоосинового.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили дев'ять атак у районах Новоселівки, Карпівки, Нового Миру, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Миколаївки, Озерного, Кривої Луки та Ямполя.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районах Юрківки та Федорівки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Костянтинівки, Новоселівки, Кіндратівки та Іванопілля.

"На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 31 атаку - в районах Сергіївки, Молодецького та у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького і Новогришиного", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник здійснив три атаки в бік населеного пункту Тернове.

На Гуляйпільському напрямку відбито п'ять атак загарбників у районах Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки та Широкого.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту та завдають окупантам відчутних втрат.