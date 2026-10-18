Атака РФ на Славянск: 6 погибших и 15 раненых, под завалами остаются тела. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток враг наносил удары по Славянску в Донецкой области с использованием различных видов оружия. В некоторых случаях удары с помощью FPV также были смертельными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о ситуации в Славянске по состоянию на утро 18 октября рассказал начальник ГВА Вадим Лях.

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Что известно

Как отмечается, за вчерашний день в городе погибли 6 человек, 15 получили ранения.

Кроме того, по состоянию на утро под завалами домов, разрушенных авиабомбами, остаются несколько тел жителей. На ночь работы по разблокированию были приостановлены в связи с ситуацией с безопасностью. С самого утра они возобновились.

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Последствия атаки









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Что предшествовало

Напомним, утром 17 октября российские войска нанесли авиаудар ФАБ-250 по спальному микрорайону Славянска. Сообщалось о погибшем и 10 раненых.