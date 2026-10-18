Атака РФ на Слов’янськ: 6 загиблих і 15 поранених, під завалами залишаються тіла. ФОТОрепортаж

Протягом доби ворог бив по Словʼянську в Донецькій області з різних видів зброї. У деяких випадках удари fpv теж виявлялися смертельними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію в Словʼянську станом на ранок 18 жовтня розповів начальник МВА Вадим Лях.

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Що відомо

Як зазначається, за вчорашній день у місті загинули 6 людей, 15 - дістали поранення.

Крім того, на ранок під завалами будинків, зруйнованих авіабомбами, залишаються декілька тіл мешканців. На ніч роботи з деблокування припинялися у звʼязку з безпековою ситуацією. Із самого ранку їх поновлено.

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Наслідки атаки









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Що передувало

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару ФАБ-250 по спальному мікрорайону Словʼянська. Повідомлялося про загиблого та 10 поранених.