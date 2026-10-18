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Атака РФ на Слов’янськ: 6 загиблих і 15 поранених, під завалами залишаються тіла. ФОТОрепортаж
Протягом доби ворог бив по Словʼянську в Донецькій області з різних видів зброї. У деяких випадках удари fpv теж виявлялися смертельними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про ситуацію в Словʼянську станом на ранок 18 жовтня розповів начальник МВА Вадим Лях.
Що відомо
Як зазначається, за вчорашній день у місті загинули 6 людей, 15 - дістали поранення.
Крім того, на ранок під завалами будинків, зруйнованих авіабомбами, залишаються декілька тіл мешканців. На ніч роботи з деблокування припинялися у звʼязку з безпековою ситуацією. Із самого ранку їх поновлено.
Наслідки атаки
Що передувало
Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали авіаудару ФАБ-250 по спальному мікрорайону Словʼянська. Повідомлялося про загиблого та 10 поранених.
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