Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина не сможет выиграть войну, мотивировав это невозможностью разгромить Россию или войти в Москву с украинским флагом.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Подробности

"Украина никогда не сможет выиграть эту войну. Ведь когда кто-то в Италии сказал: "Украина выиграет войну", некоторые люди подумали, что Украина хочет разгромить Россию. Что Зеленский практически войдет в Москву с украинским флагом. Нет, это невозможно", - отметил Крозетто.

Он добавил, что его цель - обеспечить выживание Украины и положить конец войне.

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Победа для Украины

"Для Украины победа означает, что Россия уйдет, перестанет сбрасывать бомбы, а Украина снова станет свободной страной - свободной жить и иметь собственное будущее. Именно такой победы для Украины мы все и желаем", - пояснил итальянский министр.

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Что предшествовало

Стоит напомнить, что в июле этого года Гвидо Крозетто заявлял, что Украина уже одержала победу в войне с Россией, тогда как российский диктатор Владимир Путин застрял на линии фронта.