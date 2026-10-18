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Новости Прекращение войны
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Украина не сможет разгромить Россию, - Крозетто

Кроцетто о войне в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина не сможет выиграть войну, мотивировав это невозможностью разгромить Россию или войти в Москву с украинским флагом.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Подробности

"Украина никогда не сможет выиграть эту войну. Ведь когда кто-то в Италии сказал: "Украина выиграет войну", некоторые люди подумали, что Украина хочет разгромить Россию. Что Зеленский практически войдет в Москву с украинским флагом. Нет, это невозможно", - отметил Крозетто.

Он добавил, что его цель - обеспечить выживание Украины и положить конец войне.

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Победа для Украины

"Для Украины победа означает, что Россия уйдет, перестанет сбрасывать бомбы, а Украина снова станет свободной страной - свободной жить и иметь собственное будущее. Именно такой победы для Украины мы все и желаем", - пояснил итальянский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только наивные думают, что Россия остановится в Украине, - министр обороны Италии Кроцетто

Что предшествовало

Стоит напомнить, что в июле этого года Гвидо Крозетто заявлял, что Украина уже одержала победу в войне с Россией, тогда как российский диктатор Владимир Путин застрял на линии фронта.

Автор: 

война в Украине (9432) Крозетто Гвидо (6)
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Топ комментарии
+31
і срср, мав бути навіки..
і де той срср зараз..?
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18.10.2026 15:14 Ответить
+30
Шановний пан не розуміє, що Україна хоче просто вижити як держава, а не "розгромити" парашу.
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18.10.2026 15:33 Ответить
+25
А що, коли В'єтнам переміг у війні з США, їх війська зайшли до Вашингтону?
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18.10.2026 15:19 Ответить

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