Україна не зможе розгромити Росію, - Крозетто

​Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе виграти війну, аргументувавши це неможливістю розгромити Росію чи увійти до Москви з українським прапором.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Україна ніколи не зможе виграти цю війну. Адже коли хтось в Італії сказав: "Україна виграє війну", деякі люди подумали, що Україна хоче розгромити Росію. Що Зеленський практично увійде до Москви з українським прапором. Ні, це неможливо", - зазначив Крозетто.

Він додав, що його мета - забезпечити виживання України та покласти край війні.

Також читайте: Крозетто про обмеження доступу до Starlink та розвідданих: Це абсолютна та серйозна помилка

Перемога для України

"Для України перемога означає, що Росія піде геть, припинить скидати бомби, а Україна знову стане вільною країною - вільною жити й мати власне майбутнє. Саме такої перемоги для України ми всі й бажаємо", - пояснив італійський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише наївні думають, що Росія зупиниться в Україні, - міністр оборони Італії Крозетто

Що передувало

Варто нагадати, що у липні цього року, Гвідо Крозетто заявляв, що Україна вже здобула перемогу у війні з Росією, тоді як російський диктатор Володимир Путін застряг на лінії фронту.