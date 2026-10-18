Україна не зможе розгромити Росію, - Крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе виграти війну, аргументувавши це неможливістю розгромити Росію чи увійти до Москви з українським прапором.
Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Подробиці
"Україна ніколи не зможе виграти цю війну. Адже коли хтось в Італії сказав: "Україна виграє війну", деякі люди подумали, що Україна хоче розгромити Росію. Що Зеленський практично увійде до Москви з українським прапором. Ні, це неможливо", - зазначив Крозетто.
Він додав, що його мета - забезпечити виживання України та покласти край війні.
Перемога для України
"Для України перемога означає, що Росія піде геть, припинить скидати бомби, а Україна знову стане вільною країною - вільною жити й мати власне майбутнє. Саме такої перемоги для України ми всі й бажаємо", - пояснив італійський міністр.
Що передувало
Варто нагадати, що у липні цього року, Гвідо Крозетто заявляв, що Україна вже здобула перемогу у війні з Росією, тоді як російський диктатор Володимир Путін застряг на лінії фронту.
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