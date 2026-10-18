Атаки Украины на регионы РФ "не изменят ход событий", - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что атаки украинских беспилотников на российские регионы "не изменят ход событий".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ
Что сказал Песков
"Киев попытками атаковать регионы России беспилотниками не изменит ход событий", - заявил Песков.
Также он назвал эти удары "последними проявлениями агонии".
В то же время Песков подчеркнул, что Москва продолжает наносить ответные удары, чтобы снизить ударный потенциал Украины.
Что этому предшествовало?
- Напомним, после атаки БПЛА на Санкт-Петербург горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электричества, есть попадания в мост.
- Впоследствии стало известно, что из-за атаки дронов на Петербург горит крупнейший топливный терминал города - нефтебаза "Ручьи".
- Кроме того, в Петербурге после атаки беспилотников горит склад Ozon.
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