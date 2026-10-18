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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Атаки Украины на регионы РФ "не изменят ход событий", - Песков

удар по Ozon в Петербурге

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что атаки украинских беспилотников на российские регионы "не изменят ход событий".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ

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Что сказал Песков

"Киев попытками атаковать регионы России беспилотниками не изменит ход событий", - заявил Песков.

Также он назвал эти удары "последними проявлениями агонии".

В то же время Песков подчеркнул, что Москва продолжает наносить ответные удары, чтобы снизить ударный потенциал Украины.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, после атаки БПЛА на Санкт-Петербург горит нефтяной терминал, в городе частичное отключение электричества, есть попадания в мост.
  • Впоследствии стало известно, что из-за атаки дронов на Петербург горит крупнейший топливный терминал города - нефтебаза "Ручьи".
  • Кроме того, в Петербурге после атаки беспилотников горит склад Ozon. 

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Автор: 

Песков Дмитрий (2142) россия (90057) Удары по РФ (1319)
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Топ комментарии
+36
якщо не змінять .то потрібно зьільшити їх у два рази...
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18.10.2026 15:40 Ответить
+32
якщо піськов каже що не змінять, значить змінят. потрібно продовжувати))
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18.10.2026 15:47 Ответить
+23
А шо "похарашело"?
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18.10.2026 15:42 Ответить

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