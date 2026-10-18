Атаки України на регіони РФ "не змінять перебіг подій", - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що атаки українських безпілотників на російські регіони "не змінять перебіг подій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

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Що сказав Пєсков

"Київ спробами атакувати регіони Росії безпілотниками не змінить перебіг подій", - заявив Пєсков.

Також він назвав ці удари "останніми проявами агонії".

Водночас Пєсков наголосив, що Москва продовжує завдавати ударів у відповідь, щоб знизити ударний потенціал України.

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Що передувало?

Нагадаємо, після атаки БпЛА на Санкт-Петербург палає нафтовий термінал, у місті частковий блекаут, є влучання у міст.

Згодом стало відомо, що через атаку дронів на Петербург палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи".

Крім того, в Петербурзі після атаки безпілотників палає с клад Ozon.

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