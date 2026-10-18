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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Атаки України на регіони РФ "не змінять перебіг подій", - Пєсков

удар по озону в пітері

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що атаки українських безпілотників на російські регіони "не змінять перебіг подій".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ

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Що сказав Пєсков

"Київ спробами атакувати регіони Росії безпілотниками не змінить перебіг подій", - заявив Пєсков.

Також він назвав ці удари "останніми проявами агонії".

Водночас Пєсков наголосив, що Москва продовжує завдавати ударів у відповідь, щоб знизити ударний потенціал України.

Також читайте: Сили оборони уразили підприємство з виробництва дронів "Робоавіа" та склад ракетної бригади РФ, - Генштаб

Що передувало?

  • Нагадаємо, після атаки БпЛА на Санкт-Петербург палає нафтовий термінал, у місті частковий блекаут, є влучання у міст.
  • Згодом стало відомо, що через атаку дронів на Петербург палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи".
  • Крім того, в Петербурзі після атаки безпілотників палає склад Ozon. 

Читайте: Путін пригрозив "відповіддю" Україні за атаки на російські НПЗ та дата-центри: "Не треба було починати"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1847) росія (48345) Удари по РФ (1368)
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Топ коментарі
+36
якщо не змінять .то потрібно зьільшити їх у два рази...
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18.10.2026 15:40 Відповісти
+32
якщо піськов каже що не змінять, значить змінят. потрібно продовжувати))
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18.10.2026 15:47 Відповісти
+23
А шо "похарашело"?
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18.10.2026 15:42 Відповісти

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