Атаки України на регіони РФ "не змінять перебіг подій", - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що атаки українських безпілотників на російські регіони "не змінять перебіг подій".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ
Що сказав Пєсков
"Київ спробами атакувати регіони Росії безпілотниками не змінить перебіг подій", - заявив Пєсков.
Також він назвав ці удари "останніми проявами агонії".
Водночас Пєсков наголосив, що Москва продовжує завдавати ударів у відповідь, щоб знизити ударний потенціал України.
Що передувало?
- Нагадаємо, після атаки БпЛА на Санкт-Петербург палає нафтовий термінал, у місті частковий блекаут, є влучання у міст.
- Згодом стало відомо, що через атаку дронів на Петербург палає найбільший паливний термінал міста - нафтобаза "Ручьи".
- Крім того, в Петербурзі після атаки безпілотників палає склад Ozon.
Топ коментарі
+36 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар18.10.2026 15:40 Відповісти Посилання
+32 Анастасия Жендицкая
показати весь коментар18.10.2026 15:47 Відповісти Посилання
+23 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар18.10.2026 15:42 Відповісти Посилання
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