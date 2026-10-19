Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель: Хочу, чтобы Украина капитулировала

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель называет украинского лидера "самым большим препятствием на пути к миру".

Об этом она заявила в интервью The Telegraph, опубликованном под заголовком "Я не русская шпионка, я просто хочу, чтобы Украина капитулировала", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Она признала, что войну начал диктатор Путин, однако почти всю критику направила на Зеленского.

"Я считаю, что Зеленский несет такую же ответственность за эту войну, как и Путин. Возможно, 60/40: Зеленский - 40, а Путин - 60", — отметила Мендель.

Ранее она называла Зеленского "диктатором", однако во время этого интервью сказала, что президент Украины - "автократ".

"Возможно, я высказалась слишком резко, но проблема действительно заключается в том, что демократии больше нет", - сказала экс-пресс-секретарь президента.

Также она называет себя реалисткой, считая, что Украина должна готовиться к потере Донбасса и других территорий, а также отказаться от перспективы вступления в НАТО.

Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года.

Читайте: В МИД призвали французов быть бдительными в отношении заявлений Мендель: Не позволяйте ввести себя в заблуждение

Скандальные заявления Мендель

Напомним, что в мае 2026 года вышло интервью бывшей пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель американскому пророссийскому блогеру Такеру Карлсону.

В интервью Мендель утверждала, что во время стамбульских переговоров в 2022 году Украина якобы была готова отдать Донбасс, а во время Нормандского саммита 2019 года Зеленский якобы пообещал Путину отказаться от вступления в НАТО.

В Офисе президента опровергли слова Мендель, подчеркнув, что она не имела отношения к мирным переговорам и не располагала информацией о решениях Владимира Зеленского в отношении Донбасса.

Также в интервью французскому изданию Journal du Dimanche Мендель назвала Зеленского "главным извлекателем выгоды из этой войны".

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель.

Реагируя на это решение, Мендель заявила, что применение санкций в отношении граждан Украины является антиконституционным.

Читайте также: Зеленский об интервью Мендель: "Я не смотрю на сумасшедших и глупых людей"