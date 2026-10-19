Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель: Хочу, чтобы Украина капитулировала
Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель называет украинского лидера "самым большим препятствием на пути к миру".
Об этом она заявила в интервью The Telegraph, опубликованном под заголовком "Я не русская шпионка, я просто хочу, чтобы Украина капитулировала", передает Цензор.НЕТ.
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Она признала, что войну начал диктатор Путин, однако почти всю критику направила на Зеленского.
"Я считаю, что Зеленский несет такую же ответственность за эту войну, как и Путин. Возможно, 60/40: Зеленский - 40, а Путин - 60", — отметила Мендель.
Ранее она называла Зеленского "диктатором", однако во время этого интервью сказала, что президент Украины - "автократ".
"Возможно, я высказалась слишком резко, но проблема действительно заключается в том, что демократии больше нет", - сказала экс-пресс-секретарь президента.
Также она называет себя реалисткой, считая, что Украина должна готовиться к потере Донбасса и других территорий, а также отказаться от перспективы вступления в НАТО.
Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года.
Скандальные заявления Мендель
- Напомним, что в мае 2026 года вышло интервью бывшей пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель американскому пророссийскому блогеру Такеру Карлсону.
- В интервью Мендель утверждала, что во время стамбульских переговоров в 2022 году Украина якобы была готова отдать Донбасс, а во время Нормандского саммита 2019 года Зеленский якобы пообещал Путину отказаться от вступления в НАТО.
- В Офисе президента опровергли слова Мендель, подчеркнув, что она не имела отношения к мирным переговорам и не располагала информацией о решениях Владимира Зеленского в отношении Донбасса.
- Также в интервью французскому изданию Journal du Dimanche Мендель назвала Зеленского "главным извлекателем выгоды из этой войны".
- 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель.
- Реагируя на это решение, Мендель заявила, что применение санкций в отношении граждан Украины является антиконституционным.
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