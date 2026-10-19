Ексречниця Зеленського Мендель: Хочу, щоб Україна капітулювала

Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель називає українського лідера "найбільшою перешкодою на шляху до миру".

Про це вона заявила в інтерв'ю The Telegraph, що вийшло під заголовком "Я не російська шпигунка, я просто хочу, щоб Україна капітулювала", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вона визнала, що війну розпочав диктатор Путін, проте спрямувала майже всю критику на Зеленського.

"Я вважаю, що Зеленський несе таку саму відповідальність за цю війну, як і Путін. Можливо, 60/40, Зеленський 40, а Путін 60", - зазначила Мендель.

Раніше вона називала Зеленського "диктатором", проте під час цього інтерв'ю сказала, що президент України - "автократ".

"Можливо, я висловилася надто різко, але проблема справді полягає в тому, що демократії більше немає", - сказала ексречниця президента.

Також вона називає себе реалісткою, вважаючи, що Україна має готуватися до втрати Донбасу та інших територій, а також відмовитися від перспективи вступу до НАТО.

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року.

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Скандальні заяви Мендель

Нагадаємо, що у травні 2026 року вийшло інтерв’ю колишньої прессекретарки президента України Юлії Мендель американському проросійському блогеру Такеру Карлсону.

В інтерв’ю Мендель стверджувала, що під час стамбульських перемовин у 2022 році Україна нібито була готова віддати Донбас, а під час Нормандського саміту 2019 року Зеленський нібито пообіцяв Путіну відмову від вступу до НАТО.

В Офісі президента спростували слова Мендель, наголосивши, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу.

Також в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche Мендель назвала Зеленського "головним вигодонабувачем цієї війни".

13 вересня президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель.

Реагуючи на рішення, Мендель заявила, що застосування санкцій проти громадян України є антиконституційним.

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