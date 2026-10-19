Ексречниця Зеленського Мендель: Хочу, щоб Україна капітулювала
Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель називає українського лідера "найбільшою перешкодою на шляху до миру".
Про це вона заявила в інтерв'ю The Telegraph, що вийшло під заголовком "Я не російська шпигунка, я просто хочу, щоб Україна капітулювала", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вона визнала, що війну розпочав диктатор Путін, проте спрямувала майже всю критику на Зеленського.
"Я вважаю, що Зеленський несе таку саму відповідальність за цю війну, як і Путін. Можливо, 60/40, Зеленський 40, а Путін 60", - зазначила Мендель.
Раніше вона називала Зеленського "диктатором", проте під час цього інтерв'ю сказала, що президент України - "автократ".
"Можливо, я висловилася надто різко, але проблема справді полягає в тому, що демократії більше немає", - сказала ексречниця президента.
Також вона називає себе реалісткою, вважаючи, що Україна має готуватися до втрати Донбасу та інших територій, а також відмовитися від перспективи вступу до НАТО.
Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року.
Скандальні заяви Мендель
- Нагадаємо, що у травні 2026 року вийшло інтерв’ю колишньої прессекретарки президента України Юлії Мендель американському проросійському блогеру Такеру Карлсону.
- В інтерв’ю Мендель стверджувала, що під час стамбульських перемовин у 2022 році Україна нібито була готова віддати Донбас, а під час Нормандського саміту 2019 року Зеленський нібито пообіцяв Путіну відмову від вступу до НАТО.
- В Офісі президента спростували слова Мендель, наголосивши, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу.
- Також в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche Мендель назвала Зеленського "головним вигодонабувачем цієї війни".
- 13 вересня президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель.
- Реагуючи на рішення, Мендель заявила, що застосування санкцій проти громадян України є антиконституційним.
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