Зеленский обсудил с оборонной компанией США защиту от баллистических ракет
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской оборонной компании Lockheed Martin увеличение поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot и организацию ремонта истребителей F-16 в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Владимира Зеленского в соцсетях.
Patriot и F-16: Украина хочет получать больше вооружения
Зеленский подчеркнул, что системы Patriot и истребители F-16 играют важную роль в защите Украины от российских баллистических ракет и реактивных дронов типа "Шахед".
По его словам, во время встречи стороны обсудили возможности увеличения поставок необходимого вооружения. В настоящее время компания Lockheed Martin наращивает производство ракет-перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами.
"Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет", — отметил президент.
Он добавил, что Украина рассчитывает закупить часть этих ракет.
Ремонт F-16 в Украине: Киев работает над расширением сотрудничества
Еще одним вопросом встречи стало обслуживание и ремонт истребителей F-16 непосредственно в Украине.
Зеленский сообщил, что украинская сторона пытается создать для этого необходимые условия. Он также подчеркнул важность присутствия Lockheed Martin в Украине и расширения партнерства с компанией.
"Благодарю за встречу. Важно, что Lockheed Martin присутствует в Украине. Со своей стороны делаем все, чтобы наше партнерство расширялось", — заявил глава государства.
В тот же день Зеленский сообщил о задержках на уровне Министерства обороны США с поставкой ресурсов, необходимых Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль