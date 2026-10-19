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Новости F-16 для Украины
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Зеленский обсудил с оборонной компанией США защиту от баллистических ракет

Зеленский обсуждает поставки ракет для систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской оборонной компании Lockheed Martin увеличение поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot и организацию ремонта истребителей F-16 в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Владимира Зеленского в соцсетях.

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Patriot и F-16: Украина хочет получать больше вооружения

Зеленский подчеркнул, что системы Patriot и истребители F-16 играют важную роль в защите Украины от российских баллистических ракет и реактивных дронов типа "Шахед".

По его словам, во время встречи стороны обсудили возможности увеличения поставок необходимого вооружения. В настоящее время компания Lockheed Martin наращивает производство ракет-перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами.

"Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет", — отметил президент.

Он добавил, что Украина рассчитывает закупить часть этих ракет.

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Ремонт F-16 в Украине: Киев работает над расширением сотрудничества

Еще одним вопросом встречи стало обслуживание и ремонт истребителей F-16 непосредственно в Украине.

Зеленский сообщил, что украинская сторона пытается создать для этого необходимые условия. Он также подчеркнул важность присутствия Lockheed Martin в Украине и расширения партнерства с компанией.

"Благодарю за встречу. Важно, что Lockheed Martin присутствует в Украине. Со своей стороны делаем все, чтобы наше партнерство расширялось", — заявил глава государства.

В тот же день Зеленский сообщил о задержках на уровне Министерства обороны США с поставкой ресурсов, необходимых Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (26258) F-16 (645)
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Топ комментарии
+11
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19.10.2026 20:53 Ответить
+4
Клоун говорун
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19.10.2026 20:52 Ответить
+3
буває не в замін на обіцянку не пуляти по НПЗ окупанта і по інштх цілях
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19.10.2026 20:49 Ответить

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