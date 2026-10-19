Зеленський обговорив із оборонною компанією США захист від балістики

Президент України Володимир Зеленський обговорив із командою американської оборонної компанії Lockheed Martin збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot та організацію ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Володимира Зеленського в соцмережах.

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Patriot і F-16: Україна хоче отримувати більше озброєння

Зеленський наголосив, що системи Patriot і винищувачі F-16 відіграють важливу роль у захисті України від російських балістичних ракет і реактивних дронів типу "Шахед".

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили можливості збільшення постачання необхідного озброєння. Наразі компанія Lockheed Martin нарощує виробництво ракет-перехоплювачів для боротьби з балістичними ракетами.

"Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики", — зазначив президент.

Він додав, що Україна розраховує закупити частину цих ракет.

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Ремонт F-16 в Україні: Київ працює над розширенням співпраці

Ще одним питанням зустрічі стало обслуговування та ремонт винищувачів F-16 безпосередньо в Україні.

Зеленський повідомив, що українська сторона намагається створити для цього необхідні умови. Він також наголосив на важливості присутності Lockheed Martin в Україні та розширення партнерства з компанією.

"Дякую за зустріч. Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", — заявив глава держави.

Того ж дня Зеленський повідомив про затримки на рівні Міністерства оборони США з постачанням ресурсів, необхідних Україні.

Раніше президент також звинуватив Сполучені Штати у спробах тиснути на Київ, щоб змусити Україну капітулювати перед Росією.

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