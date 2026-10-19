УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13113 відвідувачів онлайн
Новини F-16 для України
1 388 18

Зеленський обговорив із оборонною компанією США захист від балістики

Зеленський обговорює постачання ракет для систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський обговорив із командою американської оборонної компанії Lockheed Martin збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot та організацію ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Володимира Зеленського в соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Patriot і F-16: Україна хоче отримувати більше озброєння

Зеленський наголосив, що системи Patriot і винищувачі F-16 відіграють важливу роль у захисті України від російських балістичних ракет і реактивних дронів типу "Шахед".

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили можливості збільшення постачання необхідного озброєння. Наразі компанія Lockheed Martin нарощує виробництво ракет-перехоплювачів для боротьби з балістичними ракетами.

"Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики", — зазначив президент.

Він додав, що Україна розраховує закупити частину цих ракет.

Також читайте: Загинула однорічна Ангеліна у візочку та 11-річна дівчинка у Новій Водолазі на Харківщині, - Зеленський. ФОТО

Ремонт F-16 в Україні: Київ працює над розширенням співпраці

Ще одним питанням зустрічі стало обслуговування та ремонт винищувачів F-16 безпосередньо в Україні.

Зеленський повідомив, що українська сторона намагається створити для цього необхідні умови. Він також наголосив на важливості присутності Lockheed Martin в Україні та розширення партнерства з компанією.

"Дякую за зустріч. Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", — заявив глава держави.

Того ж дня Зеленський повідомив про затримки на рівні Міністерства оборони США з постачанням ресурсів, необхідних Україні.

Читайте: Зеленський програв би Залужному у другому турі виборів президента, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (27414) F16 F-16 (763)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
19.10.2026 20:53 Відповісти
+4
Клоун говорун
показати весь коментар
19.10.2026 20:52 Відповісти
+3
буває не в замін на обіцянку не пуляти по НПЗ окупанта і по інштх цілях
показати весь коментар
19.10.2026 20:49 Відповісти

Завантаження...

 
 