Зеленський обговорив із оборонною компанією США захист від балістики
Президент України Володимир Зеленський обговорив із командою американської оборонної компанії Lockheed Martin збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot та організацію ремонту винищувачів F-16 в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Володимира Зеленського в соцмережах.
Patriot і F-16: Україна хоче отримувати більше озброєння
Зеленський наголосив, що системи Patriot і винищувачі F-16 відіграють важливу роль у захисті України від російських балістичних ракет і реактивних дронів типу "Шахед".
За його словами, під час зустрічі сторони обговорили можливості збільшення постачання необхідного озброєння. Наразі компанія Lockheed Martin нарощує виробництво ракет-перехоплювачів для боротьби з балістичними ракетами.
"Зараз компанія нарощує виробництво перехоплювачів балістики", — зазначив президент.
Він додав, що Україна розраховує закупити частину цих ракет.
Ремонт F-16 в Україні: Київ працює над розширенням співпраці
Ще одним питанням зустрічі стало обслуговування та ремонт винищувачів F-16 безпосередньо в Україні.
Зеленський повідомив, що українська сторона намагається створити для цього необхідні умови. Він також наголосив на важливості присутності Lockheed Martin в Україні та розширення партнерства з компанією.
"Дякую за зустріч. Важливо, що Lockheed Martin присутня в Україні. Робимо зі свого боку все, щоб наше партнерство розширювалось", — заявив глава держави.
Того ж дня Зеленський повідомив про затримки на рівні Міністерства оборони США з постачанням ресурсів, необхідних Україні.
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