Зеленский в разговоре с конгрессменами США: Украина уже в третий раз не получила предупреждения о баллистических атаках РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с двухпартийной делегацией Сената и Палаты представителей США.

Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

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Удары по Харьковской области и ход боев на фронте

Президент сообщил о российской атаке с использованием "Шахедов" в Харьковской области, вследствие которой погибли шесть человек, в том числе мать и ее ребенок, которому было чуть больше года.

"Вот как Россия реагирует на снятие санкций и ослабление давления", — заявил Зеленский.

Глава государства также рассказал о ситуации на фронте, где Украина отвоевывает больше территорий, чем россияне способны захватить, и о наступательных операциях украинских воинов.

"Я благодарен Америке и всем нашим партнерам за поддержку. Мы полностью понимаем, что наш успех зависит от поддержки партнеров. И без Америки нам было бы значительно тяжелее", — подчеркнул президент.

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Ограничение скорости Starlink и отсутствие предупреждений о баллистических атаках

Глава государства отметил, что Украина до сих пор сталкивается с ограничением скорости работы сервисов Starlink и Starshield на различных участках фронта.

"Мы до сих пор не получили никаких объяснений по этому поводу. К сожалению, слышим только разные странные истории", — отметил президент.

По словам Зеленского, ограничение скорости Starlink и Starshield подрывает фронтовую логистику, украинские удары средней дальности и способность защищаться от "Шахедов".

"Самое сложное — сбивать реактивные "Шахеды". Именно поэтому нам нужно, чтобы Starlink и Starshield работали на более высоких скоростях", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил, что Украина не получила от партнеров ни одного предупреждения о первой волне баллистических обстрелов прошлой ночью.

"Я говорю прежде всего об американской системе раннего предупреждения о ракетных угрозах. Это уже третий случай за короткий период, когда мы не получили такого предупреждения о баллистических ракетах. И мы не получили ни одного четкого объяснения от наших партнеров, наших стратегических партнеров, от Вашингтона, почему это происходит", — подчеркнул Зеленский.

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Усиление ПВО, программа PURL и санкции Линдси Грэма

В ходе встречи стороны отдельно обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности ускорение поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot в рамках программы PURL.

Глава государства также сообщил о контактах с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский отдельно поблагодарил за поддержку законопроекта о санкциях Линдси Грэма.

"Это чрезвычайно сильный законопроект, который уже должен был вступить в силу, но, к сожалению, этого не произошло. Мы надеемся, что ситуация изменится", — подчеркнул президент.

В свою очередь представители Конгресса США заверили Украину в поддержке усилий, которые позволят положить конец агрессивной войне России.

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Отказ Путина от энергетического перемирия

Также Зеленский отметил, что Украина поддержала Трампа в вопросе энергетического перемирия, но Россия продолжала атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что Путин отказался от предложения прекратить обстрелы украинской энергетики при условии, что Украина перестанет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Мы также предложили другой вариант, и я хочу поблагодарить членов Конгресса США, которые выдвинули эту идею. Мы могли бы на 30 дней прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. А взамен ожидали бы, что Америка поможет нам защищать наше небо в течение тех же 30 дней – всего 30 дней – именно с помощью ракет-перехватчиков для Patriot. Это было бы справедливо. Я уверен. Но, к сожалению, мы не услышали о готовности помочь и с этим вариантом", – сказал Зеленский.

Команды договорились, что проработают все темы, которые обсуждались во время встречи.

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