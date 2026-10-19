Зеленський у розмові із конгресменами США: Україна вже втретє не отримала попередження про балістичні атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників США.

Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по Харківщині та перебіг боїв на фронті

Президент поінформував про російську атаку "шахедами" на Харківщині, внаслідок якої загинуло шестеро людей, зокрема мама та її дитина, якій було трохи більше року.

"Ось як Росія відповідає на звільнення від санкцій і зменшення тиску", - заявив Зеленський.

Глава держави також розповів про ситуацію на фронті, де Україна повертає більше територій, ніж росіяни здатні захопити, та про наступальні операції українських воїнів.

"Я вдячний Америці та всім нашим партнерам за підтримку. Ми повністю розуміємо, що наш успіх залежить від підтримки партнерів. І без Америки нам було б значно важче", - наголосив президент.

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Обмеження швидкості Starlink та відсутність попереджень про балістичні атаки

Глава держави зауважив, що Україна досі стикається з обмеженням швидкості роботи сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту.

"Ми досі не маємо пояснень щодо цього. На жаль, лише чуємо різні дивні історії", – зазначив президент.

За словами Зеленського, обмеження швидкості Starlink і Starshield підриває фронтову логістику, українські мідлстрайки та здатність захищатися від "шахедів".

"Найскладніше збивати реактивні "шахеди". Саме тому нам потрібно, щоб Starlink і Starshield працювали на вищих швидкостях", – наголосив очільник держави.

Крім того, він зауважив, що Україна не отримала від партнерів жодного попередження про першу хвилю балістичних обстрілів минулої ночі.

"Я кажу передусім про американську систему раннього попередження про ракетні загрози. Це вже третій випадок за короткий період, коли ми не отримали такого попередження про балістичні ракети. І ми не отримали жодного чіткого пояснення від наших партнерів, наших стратегічних партнерів, від Вашингтона, чому це відбувається", – наголосив Зеленський.

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Посилення ППО, програма PURL та санкції Ліндсі Грема

Під час зустрічі сторони окремо обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема прискорення постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot у межах програми PURL.

Глава держави також поінформував про контакти з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зеленський окремо подякував за підтримку санкційного законопроєкту Ліндсі Грема.

"Це надзвичайно сильний законопроєкт, який уже мав набути чинності, але, на жаль, цього не сталося. Ми сподіваємося, що це зміниться", – наголосив президент.

Своєю чергою представники Конгресу США запевнили Україну в підтримці зусиль, які дадуть змогу покласти край російській агресивній війні.

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Відмова Путіна від енергетичного перемир'я

Також Зеленський зазначив, що Україна підтримала Трампа в питанні енергетичного перемир’я, але Росія продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Глава держави наголосив, що Путін відмовився від пропозиції припинити обстріли української енергетики за умови, що Україна припинить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах.

"Ми також запропонували інший варіант, і я хочу подякувати членам Конгресу США, які висунули цю ідею. Ми могли б на 30 днів припинити удари по російських нафтопереробних заводах. А натомість очікували б, що Америка допоможе нам захищати наше небо протягом тих самих 30 днів – лише 30 днів – саме ракетами-перехоплювачами для Patriot. Це було б справедливо. Я впевнений. Але, на жаль, ми не почули про готовність допомогти із цим варіантом також", - сказав Зеленський.

Команди домовилися, що опрацюють усі теми, які обговорювалися під час зустрічі.

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