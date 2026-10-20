Туск опроверг участие Польши во встрече Зеленского с американскими переговорщиками в Норвегии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что встреча в Осло с участием президента Украины Владимира Зеленского, американских переговорщиков и европейских лидеров будет носить преимущественно консультативный характер. По его словам, стороны попытаются выяснить, существуют ли предпосылки для прекращения огня в войне России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Туск заявил журналистам во время заседания польского правительства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Польский премьер опроверг информацию об участии представителей его страны в переговорах.

"Это какое-то недоразумение", - заявил Туск, комментируя сообщение о присутствии Польши на встрече.

По его словам, переговоры будет вести премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. В них также примут участие президент Финляндии Александр Стубб, президент Украины Владимир Зеленский и американский спецпредставитель Стив Уиткофф.

Еще один американский переговорщик, Джаред Кушнер, должен присоединиться к обсуждению удаленно. Как отметил Туск, после встречи представители США планируют отправиться в Москву.

Читайте: Зеленский начал встречу со спецпосланником США Уиткоффом в Норвегии

Туск призвал не переоценивать результаты встречи

Глава польского правительства подчеркнул, что переговоры в Осло пока не стоит рассматривать как этап, который обязательно приведет к конкретным договоренностям о завершении войны.

По его мнению, речь идет прежде всего о консультациях и попытке определить, существуют ли условия для достижения перемирия или прекращения огня.

В то же время Туск заверил, что Польша по-прежнему участвует в обсуждении дипломатических инициатив в отношении Украины.

Он сообщил, что поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии, от которых получает информацию о подготовке встречи.

По словам Туска, Варшава также оперативно получает сведения о ходе консультаций между лидерами государств, наиболее вовлеченных в урегулирование войны.

Читайте также: Зеленский встретился с королем Норвегии: обсуждали возвращение похищенных Россией украинских детей. ВИДЕО

Польша предостерегает от опасных для Украины условий мира

Польский премьер отдельно подчеркнул необходимость сохранять единство западных стран в поддержке Украины и подготовке к возможным мирным переговорам.

"Мы очень хотим, чтобы весь западный мир был солидарным и единым в вопросе поддержки Украины в войне с Россией и предстоящих, дай Бог, скорейших мирных переговоров", - заявил он.

Туск подчеркнул, что Польша и другие европейские государства должны защищать Украину не только от российской агрессии, но и от возможных требований в ходе переговоров, которые могут представлять угрозу безопасности других стран.

По его словам, Варшава вместе с европейскими партнерами будет пытаться не допустить заключения соглашений, последствия которых могут негативно сказаться на безопасности Украины и Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф после переговоров с Зеленским в Осло отправится в Россию, - Axios